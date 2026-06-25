Destina Delfina Gómez 7.7 mdp a obras y equipamiento en escuelas de Zacazonapan

El Gobierno del Estado de México informó la inversión de 7.7 millones de pesos para mejorar la infraestructura educativa, dotar de mobiliario escolar e instalar sistemas de captación de agua en cinco escuelas del municipio de Zacazonapan.

Los recursos fueron destinados a obras de rehabilitación en planteles educativos con el objetivo de fortalecer las condiciones de enseñanza y aprendizaje para estudiantes de educación básica y media.

En una visita al municipio, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez señaló que estas acciones forman parte de una estrategia de atención a necesidades detectadas en recorridos de trabajo realizados en distintas regiones de la entidad.

Las obras realizadas han sido la intervención en la Escuela Primaria “Josefa Ortiz de Domínguez”, donde se remodeló un aula, se impermeabilizaron dos salones, se rehabilitaron los sanitarios y la barda perimetral. Además, el plantel recibió mobiliario escolar y 20 computadoras portátiles donadas por la iniciativa privada.

La mandataria también informó que estudiantes del municipio han sido beneficiados con 98 becas correspondientes a distintos niveles educativos.

El secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México, Miguel Ángel Hernández Espejel, explicó que estas acciones se complementan con programas federales como “La Escuela es Nuestra” y las becas “Rita Cetina”, dirigidas a estudiantes de educación básica.

El funcionario indicó que los apoyos entregados corresponden a la programación presupuestal destinada a escuelas de la región y señaló que se continuará con la atención gradual de las necesidades de otros planteles educativos.

Además, adelantó que el gobierno estatal trabaja de manera coordinada con el ayuntamiento para evaluar la viabilidad de construir una nueva escuela secundaria en Zacazonapan, ante el incremento de la matrícula estudiantil y la insuficiencia de espacios en los centros educativos existentes.