Tras caída de más de 80 árboles, Congreso CDMX llama a alcaldía Miguel Hidalgo a retirar arbolado dañado

Durante la tercera semana de junio cayeron más de 80 árboles en la alcaldía Miguel Hidalgo

El Congreso de la Ciudad de México exhortó al alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, a fortalecer las acciones de mantenimiento preventivo del arbolado urbano y atender de manera prioritaria las podas y el retiro de árboles secos o en riesgo de caerse ante la temporada de lluvias en esa demarcación.

Lo anterior, luego de que se registrara la caída de más de 80 árboles (la semana pasada) sobre casas de zonas populares debido a las intensas lluvias, lo que ocasionó la destrucción de bardas y que se pusiera en peligro la vida de familias enteras.

La diputada promovente de la iniciativa, Cecilia Vadillo, señaló que su propuesta tiene como objetivo prevenir riesgos contra la integridad física y patrimonio de los habitantes y transeúntes de esa alcaldía.

Además señaló que la administración local no atendió las peticiones de las y los vecinos; también mencionó que se trata de actos de corrupción y clasismo.

“Los vecinos llevaban años pidiendo la poda, la tala y el corte de raíz de los árboles que cayeron. Hay vecinos con folios de cuatro años, desde que fue el primer término del alcalde Tabe, y como son en las colonias populares, los vecinos de Miguel Hidalgo son ignorados”, afirmó.

La representante popular aseguró que esos sucesos no fueron a consecuencia de un desastre natural, sino por la culpa del gobierno, al que calificó de indolente, ya que sólo se dedica a construir banquetas en las zonas de alta plusvalía.

En ese contexto, llamó al alcalde a dejar de ignorar a los habitantes de colonias populares de la demarcación, porque su indolencia pone en riesgo la vida de los ciudadanos.

Ante ello, le hizo un llamado para que ponga en marcha acciones de prevención y atención de las problemáticas expuestas por los colonos, antes de que se compliquen más como ocurrió con la caída de los árboles.

El grupo parlamentario del PAN se manifestó en contra de dicha iniciativa y pidió que se llamara a todas las alcaldías a emprender acciones y no exclusivamente a la Miguel Hidalgo.

“Porque la caída de árboles puede ocurrir en toda la Ciudad de México”, dijo.

En ese sentido, pidió que la iniciativa se ampliara a las 16 demarcaciones, lo que fue rechazado por la Comisión Permanente.