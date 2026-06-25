GAM realiza obras hidráulicas y urbanas en San Juan de Aragón para mitigar inundaciones

La alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) y la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informaron que llevan a cabo un proyecto de infraestructura hidráulica y urbana en la Sexta Sección de San Juan de Aragón.

El plan cuenta con una inversión conjunta de 100 millones de pesos, a fin de reducir las inundaciones que históricamente han afectado a esa zona de la capital.

En un recorrido de supervisión de las obras, en el que participaron alrededor de 500 vecinos, autoridades locales informaron sobre los avances de los trabajos, que incluyen la modernización de la red de drenaje, la repavimentación de vialidades, mejoras al alumbrado público y la instalación de equipamiento para el manejo de aguas pluviales.

Las acciones hidráulicas son la adquisición de tres megabombas y la construcción de un nuevo cárcamo de bombeo, infraestructura que busca incrementar la capacidad de respuesta ante lluvias intensas y disminuir el riesgo de anegaciones.

Además, se realiza la instalación de 1.5 kilómetros de nueva tubería sobre la avenida 414, una de las principales vialidades de la colonia.

En materia de movilidad, los trabajos contemplan una primera etapa de reencarpetado de 20 mil metros cuadrados en la avenida 414, entre las calles 499 y 1525. De manera paralela, mediante el programa “La Calle es Nuestra”, se intervienen 20 calles secundarias con labores de bacheo y repavimentación.

Las acciones también incluyen medidas orientadas a la seguridad y recuperación del espacio público. La alcaldía informó que se instalan 300 luminarias LED y más de 50 cámaras de videovigilancia conectadas al Centro de Inteligencia de la demarcación para fortalecer las labores de monitoreo y prevención del delito.

Adicionalmente, sobre la vialidad rehabilitada se colocaron 150 vialetas y se aplicaron mil 800 metros de balizamiento, con el propósito de mejorar las condiciones de circulación y seguridad para peatones y automovilistas.