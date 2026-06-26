Participará la SSC en el Pride con carro alegórico con policías de la comunidad LGBT+

LGBT Policías LGBT que participarán en la marcha. (SSC)

Por primera vez en su historia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) participará con un carro alegórico en la XLVIII Marcha LGBTTTIQ+ de la Ciudad de México.

Esto, anunció la policía capitalina, integra las actividades conmemorativas del Mes del Orgullo y con el propósito de promover el respeto, la inclusión y el reconocimiento de la diversidad.

El carro alegórico estará integrado por 30 policías pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+ de la SSC, quienes se sumarán a la marcha en un recorrido que iniciará en el Ángel de la Independencia, avanzará por Paseo de la Reforma y concluirá en la Glorieta Violeta, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Mujeres y hombres policías portarán un brazalete con los colores de la bandera del orgullo, el escudo institucional de la Policía y la leyenda “Estamos para Cuidarte”.

Las y los policías que portarán este distintivo brindarán acompañamiento durante la tradicional Marcha del Orgullo, así como en las distintas actividades del Festival Mundialista que se llevarán a cabo en la capital del país con motivo de la Copa del Mundo.

El brazalete, dijo la SSC, simboliza el compromiso de la SSC con la inclusión, el respeto a la diversidad y los derechos humanos, además de facilitar que las personas identifiquen a las y los policías para solicitar apoyo o atención con la certeza de recibir un trato digno y libre de discriminación.

Además, la Secretaría desplegará un importante dispositivo de vialidad, prevención y seguridad perimetral para garantizar el desarrollo ordenado de la marcha, así como la integridad de los asistentes y de quienes transiten por la zona.

En el marco de estas acciones, el pasado 19 de mayo, la Dirección General de Derechos Humanos de la SSC impartió una plática de sensibilización dirigida a personal policial sobre identidad de género, orientación sexual y el uso adecuado del lenguaje incluyente, con el propósito de fortalecer el respeto a la autoadscripción de todas las personas.

La actividad contó con la participación de Kenia Cuevas, directora de Casa de las Muñecas Tiresias y referente de la comunidad LGBTTTIQ+, la cual subrayó que el respeto a la identidad de género no es solo un tema de trámites, sino de derechos humanos fundamentales, además hizo un llamado a aplicar la empatía en su labor diaria.