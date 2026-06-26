Asignan tres nuevas patrullas para reforzar la vigilancia en la colonia Narvarte

La alcaldía Benito Juárez incorporó tres nuevas patrullas para reforzar las labores de vigilancia en la colonia Narvarte, unidades que fueron adquiridas mediante recursos del Presupuesto Participativo 2025 aprobados por habitantes de las colonias Narvarte I y Narvarte IV.

En la entrega de los vehículos, el alcalde Luis Mendoza informó que las nuevas unidades consisten en dos camionetas tipo pick up y una patrulla tipo sedán, las cuales serán destinadas a tareas de proximidad y atención de primer contacto en la zona.

La alcaldía informó que las patrullas serán operadas por 18 elementos del programa Blindar BJ360°, quienes reforzarán los recorridos de vigilancia en el perímetro de la colonia con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención del delito y atención a la ciudadanía.

En el acto, Mendoza destacó la participación de los vecinos en la definición del destino de los recursos del Presupuesto Participativo y señaló que este mecanismo permitió concretar la adquisición del nuevo parque vehicular para labores de seguridad.

Por su parte, Ricardo Tolentino, vecino de Narvarte IV, afirmó que la organización ciudadana y el uso del Presupuesto Participativo contribuyen a impulsar proyectos orientados a mejorar las condiciones de la comunidad.