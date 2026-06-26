Detienen a hombre que retuvo a su familia porque lo iban a anexar en Tecámac

Detenido Miguel "N". (FGJEM)

Fue detenido Miguel “N”, sujeto que desde el 25 de junio se encerró al interior de su domicilio con su familia y amenazaba con dispararles, debido a que intentaron ingresarlo a un centro de rehabilitación, debido a un problema de adicciones, en el municipio de Tecámac, Estado de México.

Para la liberación de las víctimas, un negociador de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, especializado en combate al secuestro logró convencerlo de salir de su domicilio sin dañar a nadie.

En todo momento, informaron autoridades, el área estuvo resguardada por elementos de la Secretaría de Seguridad mexiquense, así como de la Guardia Nacional, Secretaría de Marina y de la Policía municipal de Tecámac.

Durante la tarde del 25 de junio, se reportó que Miguel “N” retuvo a su familia en su domicilio ubicado en la sexta sección del fraccionamiento en Los Héroes Tecámac.

Este hombre retuvo a su esposa, hijos y suegros en este domicilio. Reaccionó de manera violenta tras enterarse de que sus familiares lo ingresarían a un centro de rehabilitación y, durante un momento de molestia y bajo la influencia de drogas, irrumpió en el hogar y amenazó a sus allegados.