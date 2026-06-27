Fernando Mercado pide fortalecer la unidad en torno al movimiento de transformación

El Alcalde de la Magdalena Contreras, Fernando Mercado

El Alcalde de la Magdalena Contreras, Fernando Mercado, participó este sábado en la Jornada Permanente en Defensa de la Soberanía y del Proyecto de Nación, donde hizo un llamado a la militancia y a las y los simpatizantes a fortalecer la unidad en torno al movimiento que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ante las y los asistentes, destacó que la transformación que vive México debe seguir consolidándose con organización, participación y cercanía con el pueblo.

“¡Estamos muy felices por la transformación! Salimos con ánimo renovado, salimos activos, salimos con fuerza a defender el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, de Claudia Sheinbaum y de Clara Brugada.”

Durante el evento, el edil afirmó que el movimiento tiene la responsabilidad de mantenerse unido y colocar siempre por encima de cualquier interés particular el bienestar del país y del pueblo de México.

“Los intereses del proyecto y del país tienen que ir por encima de cualquier interés personal. Nuestra razón de ser siempre debe ser el pueblo de México.”

Asimismo, expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al señalar que la continuidad de la transformación requiere fortalecer el trabajo territorial, la organización comunitaria y la participación de la militancia.

Finalmente, convocó a cerrar filas en defensa de la soberanía nacional y del proyecto de transformación, concluyendo su intervención con un llamado a la unidad y un enérgico: ”¡Viva México!”.