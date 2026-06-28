Entrega Venustiano Carranza casi 10 mil apoyos alimenticios a familias de la demarcación

La alcaldía Venustiano Carranza inició la entrega de casi 10 mil apoyos alimenticios como parte del programa “Despensas para tu Bienestar Familiar 2026”, dirigido a familias de la demarcación con el objetivo de contribuir a la economía de los hogares mediante la distribución de productos de la canasta básica.

La alcaldesa Evelyn Parra informó que las personas beneficiarias recibirán dos apoyos adicionales en lo que resta del año, programados para septiembre y diciembre. Cada paquete estará integrado por 20 productos de primera necesidad.

El programa busca apoyar a las familias, particularmente a aquellas que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad, mediante la entrega de alimentos básicos para contribuir a reducir el gasto destinado al consumo diario.

En el evento también estuvieron presentes los diputados federales Julio César Moreno y Elena Segura, así como el diputado local Israel Moreno.

Evelyn Parra señaló que su administración mantiene programas sociales orientados a atender las necesidades de la población y afirmó que continuará impulsando acciones dirigidas al bienestar de los habitantes de la demarcación.

La diputada federal Elena Segura consideró que este tipo de apoyos contribuyen al bienestar social y a la economía familiar, además de reconocer la implementación del programa en la alcaldía.

La entrega de despensas forma parte de las acciones sociales que la alcaldía Venustiano Carranza desarrolla durante 2026 para apoyar a la población mediante la distribución de alimentos de la canasta básica.