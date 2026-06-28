Inauguran Utopía Cen Tlalli Ocotepec en Magdalena Contreras; beneficiará a más de 72 mil habitantes

La zona alta de la alcaldía Magdalena Contreras cuenta desde este domingo con un nuevo complejo de servicios comunitarios. El Gobierno de la Ciudad de México inauguró la Utopía Cen Tlalli Ocotepec, espacio que concentra atención médica, actividades deportivas, culturales, recreativas y un sistema público de cuidados, con el fin de atender a más de 72 mil habitantes de al menos 11 colonias.

Ubicada en la colonia Ampliación Lomas de San Bernabé, la nueva Utopía fue construida sobre una superficie de alrededor de 20 mil metros cuadrados, donde se edificaron 11 inmuebles para ofrecer servicios gratuitos a la población.

El proyecto incorpora consultorios de medicina general, odontología, ginecología, pediatría, nutrición, laboratorio clínico, mastógrafo, rehabilitación física con alberca de hidroterapia, terapia sensorial, una alberca semiolímpica, gimnasio, ring de box, biblioteca, aula digital, talleres culturales, auditorio, comedor comunitario, lavandería pública, centro de cuidado infantil y una Casa de Día para personas adultas mayores.

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El complejo también incluye un proyecto recreativo de más de 8 mil metros cuadrados con tirolesa, muros de escalada, aerobungee, simulador de vuelo, canchas deportivas y áreas para actividades infantiles, además de infraestructura ambiental como sistemas de captación de agua pluvial, tratamiento de aguas residuales, calentadores solares y la conservación de 263 árboles existentes.

En la inauguración, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, recordó que la apertura de este espacio forma parte de una estrategia para llevar infraestructura y servicios a las zonas periféricas de la capital.

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La mandataria recordó que, previo a la construcción de la Utopía, se realizaron obras para mejorar el suministro de agua en 22 colonias de Magdalena Contreras y destacó que en el mismo predio ya comenzaron los trabajos de la nueva Línea de Cablebús, la cual conectará la demarcación con la estación Mixcoac del Metro mediante un recorrido de 15 kilómetros.

“Lo primero que hicimos fue invertir para mejorar la cantidad de agua que llega a esta zona”, señaló, y añadió que el nuevo sistema de transporte busca reducir los tiempos de traslado de los habitantes de la parte alta de la alcaldía.

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Espacio con servicios integrales

La Utopía Cen Tlalli Ocotepec incorpora el Sistema Público de Cuidados, mediante el cual se ofrecerán servicios dirigidos a distintos sectores de la población.

Entre ellos se encuentra un Centro de Cuidado y Desarrollo Infantil para niñas y niños desde los 45 días de nacidos hasta los seis años de edad; una Casa de Día para personas adultas mayores; espacios de rehabilitación para personas con discapacidad; lavanderías públicas; comedor comunitario; atención psicológica, salud mental y prevención de adicciones.

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En materia de salud, el complejo brindará consultas médicas gratuitas y estudios clínicos, mientras que en el ámbito deportivo contará con actividades de natación, box, voleibol de playa, pádel, gimnasios y otras disciplinas.

Además, ofrecerá talleres de música, danza, teatro, idiomas, muralismo, cine y oficios, además de un auditorio con capacidad para más de 400 personas.

El secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, informó que más de 2 mil trabajadores participaron en la construcción del proyecto y destacó que la obra representa la cuarta Utopía inaugurada durante la actual administración.

Explicó que el complejo aprovechó dos terrazas naturales del terreno para desarrollar una infraestructura de aproximadamente 6 mil metros cuadrados construidos y cerca de 17 mil metros cuadrados de espacios abiertos destinados a actividades recreativas y deportivas.

Añadió que la obra se integrará al desarrollo urbano de la zona junto con la futura estación del Cablebús y la recuperación de espacios deportivos donde también se construirán nuevas canchas de fútbol.

Cablebús, agua y comercio local

Clara Brugada sostuvo que la inauguración de la Utopía forma parte de un conjunto de intervenciones para mejorar la calidad de vida en la periferia de la ciudad, entre ellas el fortalecimiento del suministro de agua potable, la iluminación, la movilidad y los servicios públicos.

La mandataria adelantó además que el Gobierno capitalino continuará con la construcción de nuevas Utopías en Magdalena Contreras y aseguró que la meta es inaugurar estos espacios de manera continua durante los próximos meses.

Como parte del recorrido por las instalaciones, funcionarios presentaron otros servicios que operarán dentro del complejo, entre ellos un kiosco para el llenado automatizado de garrafones con agua purificada, con capacidad para abastecer hasta 300 recipientes diarios.

También se instalaron puntos permanentes del programa Del Campo a la Ciudad, mediante el cual se comercializarán productos agroalimentarios a precios accesibles, así como una Tienda de la Tierra con alimentos provenientes del suelo de conservación de Magdalena Contreras y una tortillería abastecida con maíz nativo producido por agricultores de San Bernabé.

El alcalde de Magdalena Contreras, Fernando Mercado, calificó la inauguración como un hecho que transformará la vida comunitaria de la demarcación al concentrar servicios de salud, cultura, deporte y cuidados en una de las zonas con mayores necesidades de infraestructura.