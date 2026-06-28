Inauguran instalaciones de la Guardia Nacional en Tláhuac durante su séptimo aniversario

La Secretaría de la Defensa Nacional inauguró las nuevas instalaciones de la Guardia Nacional en la alcaldía Tláhuac, en el marco del séptimo aniversario de la creación de esta corporación de seguridad. Al acto asistió la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, junto con autoridades federales y locales.

En la ceremonia, la mandataria capitalina reconoció la labor que ha realizado la Guardia Nacional en la Ciudad de México durante los últimos siete años y destacó el trabajo coordinado que mantiene con las autoridades de los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad.

Inauguran instalaciones de la Guardia Nacional en Tláhuac durante su séptimo aniversario

Clara Brugada felicitó a la corporación por su aniversario y agradeció el respaldo del Gobierno de México para las tareas de seguridad en la capital del país.

“Aprovecho para hacerle un reconocimiento en su séptimo aniversario de la fundación de la Guardia Nacional y reiterarle también nuestro agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum por todo el trabajo y el esfuerzo que hace la Guardia Nacional aquí en la ciudad de México”, expresó en un vídeo difundido en redes sociales.

Las nuevas instalaciones, cuya construcción inició el 7 de agosto de 2025 y concluyó el 7 de abril de 2026, fueron habilitadas para las actividades operativas, administrativas, de descanso y capacitación del personal de la Guardia Nacional que presta servicio en la Ciudad de México.

El complejo cuenta con dos depósitos de vestuario y equipo, dos depósitos de armamento y municiones, dos salas de academia, un comedor, así como espacios deportivos con canchas de básquetbol y fútbol rápido.

Inauguran instalaciones de la Guardia Nacional en Tláhuac durante su séptimo aniversario

Además, dispone de dos áreas de alojamiento con capacidad para 120 elementos: una para 90 integrantes masculinos y otra para 30 femeninos, correspondientes a la octava y novena compañías de la Guardia Nacional. Las instalaciones también podrán albergar de manera temporal a personal foráneo de la corporación y del Ejército Mexicano.

Tras una reunión del Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México, Clara Brugada señaló que la coordinación entre las instituciones de seguridad ha permitido avances en la reducción de los índices delictivos en Tláhuac.

Además reconoció el trabajo conjunto del Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México, del Gabinete para la Construcción de la Paz del Gobierno de México, así como de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Gobierno y las áreas de participación ciudadana.