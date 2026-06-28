Iztacalco reporta más de 2 mil 400 servicios de atención a población LGBTTTIQ+

La Casa Arcoíris, espacio comunitario de atención para la población de la diversidad sexual en la alcaldía Iztacalco, brindó más de 2 mil 400 servicios entre enero de 2025 y junio de 2026, incluyendo atención psicológica, talleres, actividades deportivas y 200 pruebas gratuitas de VIH, de acuerdo con información difundida por la demarcación.

En el Mes del Orgullo LGBTTTIQ+, la alcaldía encabezada por Lourdes Paz realizó diversas actividades enfocadas en la promoción de la inclusión y la no discriminación, entre ellas la iluminación del edificio sede con los colores del orgullo, jornadas gratuitas de corte de cabello, conferencias de sensibilización dirigidas a personas servidoras públicas, actividades culturales en la Casa de Cultura “Amalia Solórzano” y la realización de la Copa del Orgullo CDMX.

Como parte del cierre de las actividades conmemorativas, el pasado 25 de junio la alcaldía, en coordinación con Casa Arcoíris, organizó un evento cultural en el Centro Cultural de las Artes “LATA”, con presentaciones musicales de Barbacius y Emi Roma, al que asistieron habitantes de la demarcación y personas de la comunidad LGBTTTIQ+.

La alcaldesa Lourdes Paz señaló que su administración continuará impulsando acciones orientadas al respeto de los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación, con el objetivo de fortalecer espacios seguros para todas las personas.

La alcaldía informó que Casa Arcoíris ofrece más de 20 servicios gratuitos al mes y se ha consolidado como un espacio de acompañamiento para la población de la diversidad sexual.

Las cifras oficiales indican que más de 380 personas participaron en talleres relacionados con derechos humanos, maquillaje, estilismo, canto y actuación. Asimismo, las actividades deportivas y recreativas, como yoga, box, activación física y zumba, registraron más de mil 692 asistencias durante el periodo reportado.

En materia de salud, el espacio comunitario brindó atención psicológica a 120 personas y, en coordinación con la Clínica Especializada Condesa Iztapalapa, realizó 200 pruebas gratuitas de VIH como parte de las acciones de prevención, detección oportuna y acceso a servicios de salud.