Detienen en Morelos a “La Muñeca”, presunto implicado en el caso de colaboradores de Brugada

Jovany Santa Cruz Molina fue capturado en Yautepec, Morelos, y es investigado por su presunta relación con el homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz

Jovany Santa Cruz Molina, alias “La Muñeca”, fue detenido en Yautepec, Morelos, como parte de las investigaciones por el homicidio de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada. La captura se realizó en las inmediaciones del Mercado Municipal Centenario 1970, en la colonia Centro del municipio, durante un operativo de fuerzas federales y locales.

Santa Cruz Molina tiene 32 años y fue puesto a disposición del Ministerio Público federal. El arresto estuvo a cargo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y el detenido fue presentado ante un juez como parte de la indagatoria por el doble homicidio ocurrido en mayo de 2025.

Ximena Josefina Guzmán y José Muñoz Vega, colaboradores de Clara Brugada asesinados este 20 de mayo de 2025 Crédito: Redes sociales / X

Las investigaciones lo ubican como presunto integrante de una célula criminal vinculada al caso y, de acuerdo con autoridades federales, también habría operado puntos de venta de droga en distintas zonas del norte de la Ciudad de México, entre ellas El Arbolillo I, San Felipe de Jesús, Impulsora y Gustavo A. Madero. La indagatoria lo relaciona con Samuel Santos Carvajal, alias “El Chamaco”, señalado como uno de los presuntos autores materiales, ya fallecido.

En los primeros momentos tras la detención circularon versiones en redes sociales que lo confundían con otra persona; sin embargo, el Registro Nacional de Detenciones confirmó la identidad de Jovany Santa Cruz Molina como el hombre asegurado en Morelos.