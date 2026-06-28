El Haragán ofrecerá concierto gratuito durante el Fan Fest por el México-Ecuador en la GAM

La alcaldía Gustavo A. Madero informó que el próximo martes 30 de junio realizará una nueva edición de su Fan Fest con motivo del partido entre la Selección Mexicana y Ecuador, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026. Como parte del programa, la banda de rock urbano El Haragán y Compañía ofrecerá un concierto gratuito a partir de las 18:00 horas.

El evento se llevará a cabo en la explanada de la alcaldía, espacio habilitado como “Estadio GAM”, donde se instalarán una pantalla gigante, gradas y cientos de sillas para que los asistentes puedan seguir la transmisión del encuentro.

Además de la proyección del partido, las autoridades señalaron que habrá una feria gastronómica con venta de alimentos y bebidas, así como una zona de juegos mecánicos dirigida a personas de distintas edades.

La Selección Mexicana avanzó a la fase de eliminación directa tras concluir la etapa de grupos con victorias sobre Sudáfrica (2-0), Corea del Sur (1-0) y República Chequia (3-0). Por su parte, Ecuador obtuvo su clasificación como uno de los mejores terceros lugares luego de perder ante Costa de Marfil (1-0), empatar sin goles con Curazao y vencer 2-1 a Alemania.

Según la alcaldía Gustavo A. Madero, el objetivo del Fan Fest es ofrecer un espacio público gratuito para que la población siga la participación de la Selección Mexicana en el Mundial, acompañado de actividades recreativas y musicales para las familias.