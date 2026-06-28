Entregan infraestructura de captación de agua en Texcoco para fortalecer la producción florícola

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, entregó la geomembrana de la olla de captación de agua “Tláloc”, ubicada en la comunidad de Santa María Nativitas, en el municipio de Texcoco, infraestructura que permitirá almacenar más de 50 millones de litros de agua para fortalecer la producción agrícola, principalmente la floricultura.

La obra equivalente a 20 albercas olímpicas beneficiará a 150 productoras y productores de la comunidad, a fin de mejorar la disponibilidad de agua durante los periodos de estiaje y reducir los efectos de la sequía en la actividad agrícola.

El proyecto forma parte del programa Transformando el Campo y de la estrategia denominada “2026, Año de las Obras en EdoMéx”. La inversión fue realizada de manera conjunta entre el Gobierno del Estado de México y el Ayuntamiento de Texcoco.

Entregan infraestructura de captación de agua en Texcoco para fortalecer la producción florícola

La infraestructura cuenta con una superficie de 18 mil 219 metros cuadrados cubierta con geomembrana, un material impermeable diseñado para evitar filtraciones y conservar el agua almacenada. Además, se efectuaron trabajos de desazolve, ampliación del vaso de captación y la construcción de un cerco perimetral de 606 metros lineales para reforzar la seguridad del sitio.

En este sentido, la gobernadora señaló que el agua representa un recurso fundamental para el desarrollo de las comunidades agrícolas y destacó la importancia de fortalecer al sector campesino mediante obras de infraestructura que contribuyan a garantizar el abastecimiento del líquido.

La administración estatal informó que esta obra se complementa con la construcción de otras 23 ollas de captación en la región, las cuales permitirán alcanzar una capacidad total de almacenamiento de 204 mil metros cúbicos de agua para uso agrícola.

La secretaria del Campo, María Eugenia Rojano Valdéz, informó que entre 2024 y 2025 el Gobierno del Estado de México ha destinado 5 millones de pesos para fortalecer tres unidades de riego en la región, en coordinación con el Gobierno de México y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con el propósito de ampliar la disponibilidad de agua para las actividades productivas.