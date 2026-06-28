IECM presenta evaluación del voto anticipado para grupos de atención prioritaria

IECM realizará consultas a grupos de atención prioritaria en la Ciudad de México

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) presentó el informe final sobre la implementación del modelo de votación y opinión anticipada aplicado durante la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (Copacos) 2026 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, en el que reportó la participación de 728 personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria.

El documento fue presentado durante la Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión Provisional de Votos Anticipados 2025-2027 y expone las acciones realizadas para facilitar el ejercicio de los derechos político-electorales y de participación ciudadana de personas residentes en el extranjero, personas en estado de postración y sus cuidadoras primarias, así como personas en prisión preventiva.

El informe, indica que las 728 personas emitieron su voto u opinión mediante mecanismos anticipados, con el propósito de ampliar el acceso a la participación en estos ejercicios democráticos.

En el caso de las personas residentes en el extranjero, el IECM implementó campañas de difusión digital, elaboró materiales informativos sobre el uso del Sistema Electrónico por Internet (SEI) y promovió el registro de proyectos para el Presupuesto Participativo. Como resultado, se integró una Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero de 297 personas, de las cuales 65 participaron durante la jornada anticipada.

Respecto a las personas en estado de postración y sus cuidadoras primarias, el instituto informó que realizó labores de difusión, capacitación al personal encargado de las visitas domiciliarias y atención a mil 702 personas para recibir solicitudes de inscripción. Estas acciones permitieron conformar una Lista Nominal de 459 personas, de las cuales 386 emitieron su voto u opinión.

Para la población en prisión preventiva, el IECM coordinó actividades con autoridades penitenciarias y de seguridad para realizar acciones de difusión, integrar la lista nominal, promover el registro de proyectos de Presupuesto Participativo y organizar la votación anticipada en siete centros penitenciarios de la Ciudad de México. En este grupo se registraron 352 personas en la lista nominal y 277 ejercieron su voto u opinión.

El organismo electoral señaló que la implementación de este modelo buscó reducir las barreras geográficas, físicas y administrativas que limitan la participación de diversos sectores de la población en los mecanismos de democracia participativa de la capital del país.

El informe también indica que las acciones desarrolladas forman parte de la estrategia institucional para ampliar el acceso a los derechos político-electorales y fortalecer la inclusión de grupos de atención prioritaria en los procesos de participación ciudadana.