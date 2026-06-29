¿A qué hora comenzará la tormenta de hoy 29 de junio en CDMX? Conagua alerta por lluvias fuertes, granizo y tormentas eléctricas

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la Ciudad de México enfrentará un nuevo episodio de lluvias fuertes durante la tarde y la noche de este lunes 29 de junio de 2026, como consecuencia de diversos sistemas meteorológicos que mantienen condiciones de inestabilidad en el centro del país.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y vientos de entre 10 y 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

¿A qué hora empezará a llover en la CDMX?

El reporte de Conagua señala que el periodo con mayor probabilidad de lluvias comenzará a partir de la tarde, alrededor de las 4:00 pm, y las condiciones se mantendrán hasta la noche. Durante ese lapso podrían registrarse aguaceros intensos en distintos puntos de la capital.

Las autoridades piden tomar precauciones si planeas regresar del trabajo, asistir a clases o realizar actividades al aire libre, ya que las tormentas podrían reducir la visibilidad, generar tráfico intenso y ocasionar encharcamientos en varias vialidades.

Estas son las alcaldías que podrían tener las lluvias más fuertes de la capital

Tras las intensas precipitaciones registradas durante el fin de semana, varias alcaldías permanecen bajo vigilancia debido a la posibilidad de nuevas tormentas.

Entre las zonas que podrían presentar mayores afectaciones destacan:

Álvaro Obregón

Coyoacán

Gustavo A. Madero

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

En estas demarcaciones podrían presentarse encharcamientos, incremento en los niveles de agua y complicaciones para automovilistas y usuarios del transporte público.

Estados de México afectados por lluvias intensas

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (este)

Guerrero (este) Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa (este y sur), Chihuahua (este y suroeste), Coahuila (noroeste), Durango (noroeste), Jalisco (norte, centro, este y sur), Colima, Michoacán (norte, centro y noreste), Guanajuato (centro, suroeste y sur), Estado de México (norte y suroeste) y Oaxaca (oeste)

Sinaloa (este y sur), Chihuahua (este y suroeste), Coahuila (noroeste), Durango (noroeste), Jalisco (norte, centro, este y sur), Colima, Michoacán (norte, centro y noreste), Guanajuato (centro, suroeste y sur), Estado de México (norte y suroeste) y Oaxaca (oeste) Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas (sureste, sur y suroeste), Aguascalientes, San Luis Potosí (suroeste, centro y este), Nayarit (norte y este), Querétaro (oeste y sur), Hidalgo (oeste y sur), Puebla (norte y suroeste), Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Tamaulipas (sur), Veracruz (norte) y Chiapas (este)

Zacatecas (sureste, sur y suroeste), Aguascalientes, San Luis Potosí (suroeste, centro y este), Nayarit (norte y este), Querétaro (oeste y sur), Hidalgo (oeste y sur), Puebla (norte y suroeste), Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Tamaulipas (sur), Veracruz (norte) y Chiapas (este) Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Nuevo León, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Sonora, Nuevo León, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur

¿Qué recomienda Conagua para evitar riesgos?

Ante el pronóstico de lluvias intensas, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones para reducir riesgos durante la jornada:

Sal con tiempo y revisa el pronóstico

Si tienes actividades por la tarde o noche, considera salir con anticipación para evitar contratiempos provocados por el tráfico o las inundaciones.

Lleva paraguas o impermeable

Las lluvias podrían desarrollarse rápidamente, por lo que conviene llevar protección incluso si el cielo luce despejado al inicio del día.

Evita zonas inundadas

No intentes cruzar calles con acumulaciones importantes de agua, ya sea caminando o en automóvil. También se recomienda mantenerse alejado de árboles, anuncios espectaculares y estructuras que puedan representar un riesgo durante las rachas de viento y las tormentas eléctricas.

La temporada de lluvias seguirá dejando tardes complicadas en la capital

El pronóstico indica que la temporada de lluvias continuará afectando a la CDMX y al Valle de México durante los próximos días, por lo que las tormentas seguirán siendo una constante en las tardes y noches.

Por ello, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales de Conagua y de Protección Civil, ya que las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente y provocar afectaciones en distintas zonas de la ciudad.