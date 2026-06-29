Anuncian 500 mil nuevas tarjetas conmemorativas del Mundial; Gobierno capitalino llama a evitar la reventa

El Gobierno de la Ciudad de México anunció la emisión de 500 mil nuevas Tarjetas de Movilidad Integrada (MI) conmemorativas de la Copa Mundial, luego de que la primera edición se agotara tras la venta especial realizada el pasado viernes en el Campo Marte.

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, informó que la nueva producción responde a la alta demanda registrada entre la ciudadanía y reiteró el llamado a no adquirir las tarjetas a través de la reventa.

El funcionario señaló que las nuevas tarjetas conservarán su precio oficial de 15 pesos y explicó que la decisión de ampliar el tiraje fue instruida por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, después de que se agotara el primer lote distribuido.

Anuncian 500 mil nuevas tarjetas conmemorativas del Mundial; Gobierno capitalino llama a evitar la reventa

“Se sacó un millón de tarjetas y ya se agotaron. La jefa de Gobierno me instruyó a sacar 500 mil más. No hagan caso a la reventa; habrá más tarjetas y seguirán costando lo mismo”, afirmó García Nieto.

La jefa de Gobierno destacó los resultados obtenidos con la instalación de muros verdes en estaciones subterráneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, proyecto que comenzó como una prueba piloto en la estación Juanacatlán de la Línea 1.

Explicó que la tecnología fue evaluada durante varios meses antes de considerar su expansión a otras estaciones de la red, tras comprobarse su funcionamiento.

La mandataria capitalina dijo que estos jardines verticales contribuyen a regular la temperatura en los espacios subterráneos, absorber parte del ruido y mejorar la experiencia de las personas usuarias del Metro.

Por su parte, el secretario de Movilidad detalló que los muros verdes forman parte de un proyecto integral de infraestructura, ya que requieren sistemas especiales de iluminación, además de instalaciones hidráulicas y eléctricas que permitan el crecimiento y mantenimiento de las especies vegetales en espacios sin luz natural.

También aseguró que la instalación de estos jardines fue cubierta por las empresas encargadas de la remodelación de las estaciones, por lo que rechazó versiones sobre presuntos sobrecostos en la ejecución del proyecto.

Asimismo, indicó que el especialista responsable de los trabajos informó que cada módulo tuvo un costo aproximado de 5 mil 693 pesos, cifra que, dijo, es inferior a los montos difundidos en algunas versiones públicas. Agregó que, tras varios meses de operación, el sistema ha demostrado ser funcional y viable para su mantenimiento.