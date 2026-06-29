Basura en andador de la Secundaria 293 obliga a estudiantes a caminar entre autos en Iztapalapa

. Andador que muestra la basura acumulada atrás de la secundaria.

En los alrededores de la Secundaria 293 “Enrique Beltrán”, ubicada en Sitio de Cuautla, Ermita Zaragoza, Iztapalapa, la acumulación de basura en el andador peatonal se ha convertido en un problema que pone en riesgo la seguridad de los estudiantes y padres de familia que diariamente acuden al plantel.

Las bolsas de desechos, restos orgánicos y animales muertos generan un olor fétido que hace imposible transitar por el lugar, obligando a las personas a caminar por el arroyo vehicular, donde circulan automóviles y transporte público, aumentando el riesgo de accidentes.

Un maestro que imparte clases en la secundaria relató a este diario que, al inicio de su labor docente, intentó pasar por el andador en varias ocasiones, pero notó que casi nadie lo hacía debido a las condiciones insalubres. “Después de un tiempo dejé de pasar por ahí; el olor y la basura son insoportables”, comentó.

Peligro. Las personas caminan por el arrollo vehicular.

Vecinos y miembros de la comunidad escolar han solicitado la intervención de las autoridades delegacionales para atender el problema, ya que la situación afecta la movilidad y la salud de quienes transitan por la zona.

La falta de mantenimiento y recolección oportuna de residuos ha convertido el andador en un foco de contaminación y peligro, especialmente durante las horas de entrada y salida de clases, cuando el flujo de personas es mayor.

. Desechos acumulados afuera de algunas casas.

Desde hace más de un año, esta situación persiste sin que las autoridades hayan acudido a recolectar la basura acumulada. Con la llegada de la temporada de lluvias, el riesgo se incrementa, ya que los desechos pueden tapar las coladeras y provocar inundaciones en las calles cercanas, agravando los problemas de seguridad y salud pública.