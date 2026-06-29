CDMX desplegará a más de 30 mil servidores públicos para el partido México-Ecuador

Estadio Ciudad de México Calles cerradas en el Centro de la CDMX por partido de México en el Mundial 2026 (Cuartoscuro)

La Ciudad de México desplegará este martes un operativo integrado por más de 30 mil servidores públicos, entre ellos 15 mil 300 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), para garantizar el desarrollo del partido entre las selecciones de México y Ecuador, correspondiente al Mundial de Futbol, así como los festejos previstos en distintos puntos de la capital.

Además del dispositivo de seguridad, el Gobierno capitalino habilitará cerca de 60 espacios con pantallas para la transmisión gratuita del encuentro, ampliará las sedes de los Festivales Futboleros y pondrá en marcha una estrategia para distribuir a los aficionados en diferentes zonas de la ciudad, con el propósito de evitar las aglomeraciones que en partidos anteriores se registraron principalmente en el Ángel de la Independencia.

Las autoridades capitalinas informaron que el operativo contempla vigilancia en el Estadio Ciudad de México, el Zócalo, Paseo de la Reforma, la Alameda Central, el Monumento a la Revolución, el Palacio de los Deportes y los festivales instalados en las 16 alcaldías.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana movilizará 15 mil 300 policías. De ellos, 7 mil 500 estarán asignados al estadio y su perímetro; 3 mil 300 al FIFA Fan Festival del Zócalo; 4 mil 200 al corredor de Paseo de la Reforma y 291 apoyarán las actividades en las alcaldías.

Asimismo, continuará el operativo denominado “Última Milla”, que restringe el acceso a las inmediaciones del estadio únicamente a personas con boleto, residentes y vehículos autorizados. También se mantendrán operativos viales, atención prehospitalaria, células de búsqueda de personas y apoyo para personas con discapacidad mediante cadetes que asistirán con sillas de ruedas.

En materia de movilidad, la Secretaría de Movilidad informó que el servicio especial de transporte comenzará a las 13:00 horas, mientras que las puertas del estadio abrirán a las 15:00 horas para el partido programado a las 19:00 horas.

El Tren Ligero, el Metro, Metrobús, Trolebús, RTP y los servicios Park & Ride volverán a operar de manera coordinada para facilitar el traslado de los asistentes. Las líneas 1, 2 y 3 del Metro, así como el Tren Ligero, extenderán su servicio hasta la 1:00 de la madrugada para atender la salida de los aficionados.

Las autoridades recomendaron a los asistentes utilizar la Tarjeta de Movilidad Integrada, que puede recargarse de manera física o mediante la aplicación oficial de la Ciudad de México.

Refuerzo a servicios urbanos

El gobierno capitalino también reforzará los servicios urbanos para atender la concentración masiva de personas.

Más de 15 mil trabajadores de distintas dependencias apoyarán las labores de protección civil, limpieza, atención médica, cultura, bienestar, movilidad y operación de servicios públicos.

Como parte de estas acciones, 300 trabajadores de la Secretaría de Gestión Integral del Agua permanecerán distribuidos a lo largo de Paseo de la Reforma para evitar que las coladeras se obstruyan con basura en caso de lluvia, mientras que otros 200 empleados de la Secretaría de Obras y Servicios realizarán labores permanentes de recolección de residuos.

Además, se instalarán 832 contenedores de basura en las zonas con mayor concentración de personas y brigadas de limpieza recorrerán los espacios públicos antes, durante y después del partido.

Descentralización de festejos

En la presentación del operativo, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que la administración capitalina busca descentralizar los festejos para reducir la presión sobre el Ángel de la Independencia, por lo que se incorporarán nuevas sedes de convivencia.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

Uno de ellos será el estacionamiento del Palacio de los Deportes, donde se instalará una pantalla gigante y, al término del encuentro, se ofrecerá un concierto del grupo Cañaveral.

En El Caballito se realizará una presentación de Los Cuisillos y en el Monumento a la Revolución habrá actividades dirigidas principalmente a familias, con la participación de Triciclo Circus Band y Mi Banda El Mexicano.

Clara Brugada señaló que los operativos implementados durante los partidos anteriores han concluido con saldo blanco y afirmó que la ciudad mantendrá el despliegue de seguridad, movilidad y servicios públicos para que la población pueda disfrutar del encuentro en condiciones de orden y seguridad.

La mandataria también hizo un llamado a evitar el consumo excesivo de alcohol y pidió a la ciudadanía depositar los residuos en los contenedores instalados para mantener limpios los espacios públicos durante los festejos posteriores al partido.