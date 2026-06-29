¿Habrá Ley Seca por partido de México vs Ecuador? Reporte de alcaldías en CDMX Conoce en qué zonas aplicará la Ley Seca en CDMX por el partido de México vs. Ecuador (Unsplash)

Previo al partido de México vs. Ecuador, el Gobierno de la Ciudad de México ha informado que implementará Ley Seca para algunas zonas el día del juego; conoce en qué colonias aplicará.

Durante una conferencia de prensa, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, informó que para este martes 30 de junio, se repetirán las medidas aplicadas durante el juego de México vs. Chequia, por lo que se prohibirá la venta de alcohol para el partido de México vs. Ecuador.

Lista de alcaldías y colonias con Ley Seca este 30 de junio

Para este martes 30 de junio, Cuauhtémoc y Tlalpan son las alcaldías en donde habrá Ley Seca; sin embargo, en ambas, solo aplicará para ciertas colonias.

En la alcaldía Cuauhtémoc, estas son las alcaldías donde habrá restricciones en la venta de alcohol:

Perímetro “A” del Centro Histórico

Centro

Tabacalera

Juárez

San Rafael

Cuauhtémoc

Mientras que en la alcaldía Tlalpan, las colonias en donde habrá Ley Seca son aquellas cercanas al Estadio Ciudad de México, como:

Villa Lázaro Cárdenas

San Lorenzo Huipulco

Isidro Fabela

¿A qué hora empieza la Ley Seca por el México vs. Ecuador en CDMX?

Para las colonias de la alcaldía Cuauhtémoc, la Ley Seca comenzará a aplicarse desde las 15:00 horas del martes 30 de junio y durará hasta las 07:00 horas del miércoles 1 de julio, por lo que, antes, durante y después del partido de México vs. Ecuador, estará restringida la venta de alcohol.

En el caso de las colonias de la alcaldía Tlalpan, cercanas al Estadio Ciudad de México, la medida estará vigente todo el día, iniciando desde las 00:00 hasta las 24:00 horas del martes 30 de junio.

¿Qué comercios sí pueden vender bebidas alcohólicas durante el partido?

La Ley Seca en CDMX este 30 de junio aplicará para tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados, en las cuales quedará suspendida la venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones.

Mientras que restaurantes y bares podrán operar con normalidad durante el partido de México vs. Ecuador, pues ellos no están contemplados en las limitaciones de la Ley Seca en CDMX.