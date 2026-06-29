El desafío de Box Naucalpan-Zumpango fue todo un éxito

Desafío de Box Naucalpan-Zumpango

El Desafío de Box Naucalpan-Zumpango, que organizó el sábado pasado el Gobierno del municipio de Naucalpan, por medio del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Naucalpan (IMCUFIDEN), fue todo un éxito.

El evento deportivo se desarrollo en el Deportivo Moisés Goñi, que se encuentra en Av. Minas Palacio Manzana 001, San Rafael Chamapa, 53640 Naucalpan de Juárez, Méx. En dicha locación, las y los participantes entre quienes se encontraban niñas, niños e igualmente jóvenes, tuvieron la oportunidad de demostrar su talento, disciplina y preparación en una jornada en la que se reunieron tanto boxeadoras y boxeadores de distintos gimnasios de Naucalpan, como del gimnasio del campeón Vaquero Navarrete.

A través de un comunicado que compartió en sus redes sociales, la administración de la entidad señaló que se disputaron 11 combates en categorías infantiles y juveniles, lo que le brindó a las y a los participantes la oportunidad de fortalecer su experiencia competitiva en camino a los próximos campeonatos y olimpiadas nacionales. Una vez que la parte competitiva del encuentro llegó a su fin, los organizadores pasaron a la entrega de medallas para las y los ganadores de las diferentes categorías.

El director del IMCUFIDEN, Miguel Reyes Esquive, por su parte destacó el respaldo del Presidente Municipal Isaac Montoya al impulsar el deporte como una herramienta con la que es posible fortalecer el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes, al mismo tiempo que se promueven valores entre los que se encuentra la disciplina, el autocontrol y también la perseverancia.