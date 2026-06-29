Mapa de mega pantallas para ver el México vs Ecuador: estos son todos los puntos del Fan Fest y Paseo de la Reforma dónde disfrutar el partido

Mega Pantallas en el Fan Fest de Ciudad de México Ante la alta afluencia de afición, el gobierno capitalino continúa poniendo más pantallas para disfrutar los partidos de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026. (Sáshenka Gutiérrez/EFE)

Este martes 30 de junio, la Selección Mexicana estará disputando su boleto a los octavos de final del 2026 ante Ecuador en la cancha del Estadio Ciudad de México. Luego del paso perfecto del cuadro nacional, la afición se ha volcado a favor del equipo tricolor y la expectativa continúa subiendo por ver una histórica participación en el torneo. Ante esta situación, el gobierno de la Ciudad de México continúa ampliando su oferta de mega pantallas para disfrutar gratuitamente este enfrentamiento en vivo.

Más mega pantallas para el Fan Fest del México vs Ecuador: ¿Dónde estarán ubicadas este 30 de junio?

A un día del primer partido eliminatorio del equipo mexicano en esta Copa del Mundo, las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México publicaron una lista completa de mega pantallas adicionales para la zona del Fan Fest que se habilitarán este martes 30 de junio.

En el partido anterior contra Chequia, el gobierno capitalino ya había habilitado nuevos espacios para evitar el sobrecupo en la zona principal ubicada en el Zócalo de la Ciudad de México. Ahora, serán 12 nuevos puntos para poder disfrutar de este juego que decidirá si el equipo mexicano sigue avanzando en el torneo

Las nuevas pantallas estarán ubicadas en los siguientes puntos:

Juárez y Bellas Ates

Cercanías del Hemiciclo a Juárez

Juárez y Revillagigedo

5 de mayo y Palma

5 de mayo e Isabel la Católica

20 de noviembre y Uruguay

20 de noviembre y Mesones

20 de noviembre y Regina

Pino Suárez y Uruguay

Pino Suárez y El Salvador

16 de septiembre y Palma

Mapa de pantallas del Fan Fest CDMX para el México vs Ecuador El Fan Fest volverá a ampliarse este martes 30 de junio con más pantallas para el primer enfrentamiento de la Selección Mexicana en ronda de eliminación directa de este Mundial 2026.

Pantallas en Paseo de la Reforma para ver el México vs Ecuador este 30 de junio

Además de las zonas adicionales para ver el Fan Fest, también habrá múltiples puntos sobre el Paseo de la Reforma que tendrán pantallas para poder disfrutar de este partido. En esta ocasión, estarán ubicadas en 18 sitios distintos al rededor de una de las avenidas más importantes de la capital del país:

La Diana Cazadora

La Diana Cazadora - Ángel de la Independencia

Ángel de la Independencia Poniente

Ángel de la Independencia Sur

Ángel de la Independencia Norte

Ángel de la Independencia Oriente

Ahuehuete Poniente

Ahuehuete Oriente

Ahuehuete Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Poniente

Cuauhtémoc Oriente

Cuauhtémoc Amajac (x2)

Amajac Bucareli (x2)

Bucareli

Avenida de la República

Monumento a la Revolución

En los partidos recientes, las concentraciones en el Ángel de la Independencia y alrededores han superado la cifra de las 700 mil personas durante las celebraciones por los triunfos de la Selección Mexicana. Sin embargo, esto también ha provocado un problema de toneladas de basura generadas y algunas personas lesionadas a pesar de la aplicación de medidas como la Ley Seca.

Mapa de pantallas Paseo de la Reforma Al mismo tiempo, el Paseo de la Reforma también será sede de múltiples espacios para disfrutar del partido de la Selección Mexicana ante Ecuador este martes 30 de junio.

Festivales Futboleros CDMX para ver en vivo el México vs Ecuador

Pero si lo tuyo no es asistir a las concentraciones más grandes de la capital del país para ver los partidos o deseas una opción más cercana, recuerda que las 16 alcaldías de la Ciudad de México tienen habilitados los Festivales Futboleros, espacios con aforo limitado en los que también podrás disfrutar de los partidos con tu familia y amigos

Los 18 Festivales Futboleros donde también se transmitirá el encuentro son:

Álvaro Obregón – Parque de la Bombilla

Azcapotzalco – Parque Tezozómoc

Benito Juárez – Parque de las Américas

Coyoacán – Parque de la Consolación

Cuajimalpa – Deportivo San Mateo Tlaltenango

Cuauhtémoc – Plaza Garibaldi

Gustavo A. Madero – Campos Revolución

Gustavo A. Madero – Deportivo Hermanos Galeana

Iztacalco – Utopía Mixiuhca

Iztapalapa – Utopía Meyehualco

Iztapalapa – Central de Abasto

La Magdalena Contreras – Unidad Independencia

Miguel Hidalgo – Deportivo José María Morelos y Pavón

Milpa Alta – Deportivo Tecómitl

Tláhuac – Bosque de Tláhuac

Tlalpan – Deportivo Vivanco

Venustiano Carranza – Deportivo Eduardo Molina

Xochimilco – Deportivo Xochimilco

También, recuerda que el partido será transmitido por televisión abierta a través del Canal 7 de TV Azteca y el canal 5 de Televisa, por lo que también podrás disfrutarlo fácilmente desde la comodidad de tu hogar. El silbatazo iniciar será a las 19:00 horas en la cancha del Estadio Ciudad de México.