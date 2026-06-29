Mapa de mega pantallas para ver el México vs Ecuador: estos son todos los puntos del Fan Fest y Paseo de la Reforma dónde disfrutar el partido

Este martes 30 de junio, la Selección Mexicana estará disputando su boleto a los octavos de final del 2026 ante Ecuador en la cancha del Estadio Ciudad de México. Luego del paso perfecto del cuadro nacional, la afición se ha volcado a favor del equipo tricolor y la expectativa continúa subiendo por ver una histórica participación en el torneo. Ante esta situación, el gobierno de la Ciudad de México continúa ampliando su oferta de mega pantallas para disfrutar gratuitamente este enfrentamiento en vivo.
Más mega pantallas para el Fan Fest del México vs Ecuador: ¿Dónde estarán ubicadas este 30 de junio?
A un día del primer partido eliminatorio del equipo mexicano en esta Copa del Mundo, las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México publicaron una lista completa de mega pantallas adicionales para la zona del Fan Fest que se habilitarán este martes 30 de junio.
En el partido anterior contra Chequia, el gobierno capitalino ya había habilitado nuevos espacios para evitar el sobrecupo en la zona principal ubicada en el Zócalo de la Ciudad de México. Ahora, serán 12 nuevos puntos para poder disfrutar de este juego que decidirá si el equipo mexicano sigue avanzando en el torneo
Las nuevas pantallas estarán ubicadas en los siguientes puntos:
- Juárez y Bellas Ates
- Cercanías del Hemiciclo a Juárez
- Juárez y Revillagigedo
- 5 de mayo y Palma
- 5 de mayo e Isabel la Católica
- 20 de noviembre y Uruguay
- 20 de noviembre y Mesones
- 20 de noviembre y Regina
- Pino Suárez y Uruguay
- Pino Suárez y El Salvador
- 16 de septiembre y Palma
Pantallas en Paseo de la Reforma para ver el México vs Ecuador este 30 de junio
Además de las zonas adicionales para ver el Fan Fest, también habrá múltiples puntos sobre el Paseo de la Reforma que tendrán pantallas para poder disfrutar de este partido. En esta ocasión, estarán ubicadas en 18 sitios distintos al rededor de una de las avenidas más importantes de la capital del país:
- La Diana Cazadora
- La Diana Cazadora - Ángel de la Independencia
- Ángel de la Independencia Poniente
- Ángel de la Independencia Sur
- Ángel de la Independencia Norte
- Ángel de la Independencia Oriente
- Ahuehuete Poniente
- Ahuehuete Oriente
- Ahuehuete Cuauhtémoc
- Cuauhtémoc Poniente
- Cuauhtémoc Oriente
- Cuauhtémoc Amajac (x2)
- Amajac Bucareli (x2)
- Bucareli
- Avenida de la República
- Monumento a la Revolución
En los partidos recientes, las concentraciones en el Ángel de la Independencia y alrededores han superado la cifra de las 700 mil personas durante las celebraciones por los triunfos de la Selección Mexicana. Sin embargo, esto también ha provocado un problema de toneladas de basura generadas y algunas personas lesionadas a pesar de la aplicación de medidas como la Ley Seca.
Festivales Futboleros CDMX para ver en vivo el México vs Ecuador
Pero si lo tuyo no es asistir a las concentraciones más grandes de la capital del país para ver los partidos o deseas una opción más cercana, recuerda que las 16 alcaldías de la Ciudad de México tienen habilitados los Festivales Futboleros, espacios con aforo limitado en los que también podrás disfrutar de los partidos con tu familia y amigos
Los 18 Festivales Futboleros donde también se transmitirá el encuentro son:
- Álvaro Obregón – Parque de la Bombilla
- Azcapotzalco – Parque Tezozómoc
- Benito Juárez – Parque de las Américas
- Coyoacán – Parque de la Consolación
- Cuajimalpa – Deportivo San Mateo Tlaltenango
- Cuauhtémoc – Plaza Garibaldi
- Gustavo A. Madero – Campos Revolución
- Gustavo A. Madero – Deportivo Hermanos Galeana
- Iztacalco – Utopía Mixiuhca
- Iztapalapa – Utopía Meyehualco
- Iztapalapa – Central de Abasto
- La Magdalena Contreras – Unidad Independencia
- Miguel Hidalgo – Deportivo José María Morelos y Pavón
- Milpa Alta – Deportivo Tecómitl
- Tláhuac – Bosque de Tláhuac
- Tlalpan – Deportivo Vivanco
- Venustiano Carranza – Deportivo Eduardo Molina
- Xochimilco – Deportivo Xochimilco
También, recuerda que el partido será transmitido por televisión abierta a través del Canal 7 de TV Azteca y el canal 5 de Televisa, por lo que también podrás disfrutarlo fácilmente desde la comodidad de tu hogar. El silbatazo iniciar será a las 19:00 horas en la cancha del Estadio Ciudad de México.