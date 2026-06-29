PAN exige al Congreso CDMX una Ley de Ordenamiento Territorial efectiva

PAN llama al Congreso CDMX a aprobar una ley de Ordenamiento Territorial efectiva (Especial)

El PAN en la CDMX llamó al Congreso local a aprobar una Ley de Ordenamiento Territorial que permita una correcta planeación de la Ciudad de México, ello debido a que el plazo legal para su realización venció hace 6 años.

Luisa Gutiérrez, presidenta del PAN CDMX, cuestionó la falta de seriedad en este tema, señaló que el partido en el poder busca hacer las cosas rápido sin consulta ni consenso.

“Hoy en día no tenemos una ley que verdaderamente nos pueda ayudar con una planeación de Ciudad”, dijo.

Y señaló que Morena, al tener mayoría en el Congreso, tienen la responsabilidad y el control de la agenda legislativa y de los órganos de gobierno.

“Pero Morena y sus aliados no han querido incluir la creación de la Ley de Ordenamiento Territorial en sus agendas legislativas de 2024, 2025 y 2026, no se han realizado las consultas obligatorias ni se han destinado recursos para cumplir con el mandato legal”.

Consecuencias de no contar con una ley

Entre las consecuencias legales y sociales, se encuentra un vacío legal, se sigue aplicando la Ley de Desarrollo Urbano de 2010, la cual es incompatible con el marco constitucional de 2017.

Además, de inseguridad jurídica, ya que expertos académicos advierten que los instrumentos de planeación actuales (Plan General de Desarrollo y Programa General de Ordenamiento Territorial) carecen de un soporte legal adecuado, lo que fomenta la corrupción inmobiliaria.

Los legisladores que opinaron sobre el tema, coincidieron en que desde el 2018, que entró en vigor la Constitución de la Ciudad, el Congreso local debió de haber hecho una Ley de Ordenamiento Territorial.

“Pero van a pasar dos sexenios sin ningún avance, porque en vez de hacer la ley se han gastado nuestros impuestos en ajolotizar la Ciudad con los colores que no servían y tuvieron que cambiar”, comentó el vocero del PAN CDMX, Federico Döring.

Quien también señaló la falta de consulta a los Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México, pese a que se ha utilizado el ajolote como imagen de la capital.

“¿Por qué no quieren consultar a los Pueblos y Barrios?, si supuestamente el ajolote lo retoman como parte de nuestra cultura idiosincrasia y tradiciones de la Ciudad“, expresó.

Además, señalaron la violación de derechos porque se niega el derecho de los pueblos y barrios originarios a una participación vinculante en la gestión de su territorio al no realizarse la consulta mandatada.