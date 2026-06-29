Miguel Hidalgo y Cuajimalpa coordinan acciones de mantenimiento urbano en zona limítrofe

Las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuajimalpa iniciaron el programa “Trabajando sin Límites”, estrategia de colaboración para atender de manera coordinada las necesidades de mantenimiento urbano en la zona limítrofe de ambas demarcaciones.

El programa contempla trabajos de bacheo, reencarpetado, desazolve, poda de árboles, clareo de áreas verdes, mantenimiento del alumbrado público, chaponeo, balizamiento y recuperación de espacios públicos, con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad, seguridad e imagen urbana.

Fue en el arranque del programa cuando el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, señaló que la estrategia busca responder con mayor rapidez a las solicitudes ciudadanas y evitar que los límites administrativos retrasen la atención de los servicios urbanos.

Indicó que ambas alcaldías ya mantienen coordinación en materia de seguridad y ahora extenderán ese trabajo conjunto al mantenimiento de la infraestructura urbana.

Añadió que, ante la temporada de lluvias, se dará prioridad a la atención de baches y fallas en el alumbrado público. Asimismo, informó que se realizará un mapeo de la zona de Bosques de las Lomas para identificar baches y grietas en la carpeta asfáltica antes de que se agraven.

Por su parte, el alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos Rea, afirmó que la colaboración entre ambas demarcaciones permitirá fortalecer la atención en calles, áreas verdes, luminarias y espacios públicos, además de contribuir a mejorar la seguridad y la movilidad en la zona.

El edil indicó que las acciones beneficiarán tanto a habitantes de Bosques de las Lomas como a personas que diariamente transitan por las colonias ubicadas en el límite entre ambas alcaldías.

El programa busca establecer un esquema permanente de coordinación para atender servicios urbanos de manera conjunta y reducir los tiempos de respuesta a los reportes ciudadanos.

El inicio de los trabajos se llevó a cabo en la zona de Paseo de las Lilas y Paseo de los Ahuehuetes Sur, con la participación de directores de Servicios Urbanos, Obras y Medio Ambiente de ambas alcaldías, así como de cuadrillas encargadas de las labores de mantenimiento.