Con la Ley de Bienestar Animal el Edomex avanza en materia de protección a los seres sintientes

Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal del Estado de México

Con la Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal del Estado de México, la entidad da un paso histórico por la defensa de los seres sintientes, empleando nuevos mecanismos de participación ciudadana y fortaleciendo las acciones para protección animal.

El estado reconoce a los animales como seres sintientes y endurece las sanciones contra quienes cometan actos de crueldad o maltrato. El cumplimiento de esta ley incluye penas de prisión y multas.

Como parte de sus principales innovaciones, la ley crea el Registro Único de Animales de Compañía, el Padrón de Asociaciones Protectoras de Animales, el Consejo Ciudadano de Protección y Bienestar Animal y el Registro de Personas Violentadoras de Seres Sintientes, herramientas que fortalecerán la tutela, el cuidado y la participación social en la materia.

La integración del Registro Único estará a cargo de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf). El objetivo de este instrumento es promover la tenencia responsable, facilitar la identificación de animales extraviados y permitir que las personas responsables acrediten su registro para acceder gratuitamente a campañas de vacunación, esterilización y desparasitación.

Con esta nueva legislación, el Estado de México, es reconocida como la “Capital Mundial del Bienestar Animal”, consolidando una política pública que impulsa una convivencia más responsable, respetuosa y humana con todos los seres vivos.