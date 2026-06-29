Confirman una persona lesionada tras explosión en Iztapalapa por fuga de gas este lunes 29 de junio

Explosión en Iztapalapa | Deja un herido y cinco personas valoradas, así como daños estructurales en una casa. (Jefe Vulcano Cova por x)

Una persona resultó lesionada tras una explosión ocasionada por la acumulación de gas LP al interior de un domicilio ubicado en la colonia José López Portillo, en la alcaldía Iztapalapa, durante la mañana de este lunes 29 de junio.

El incidente ocurrió en un inmueble localizado sobre la calle 6, esquina con calle 20, donde vecinos reportaron una fuerte explosión que movilizó a los cuerpos de emergencia debido a los daños provocados en la vivienda.

Atendemos una deflagración originada por acumulación de gas LP en un domicilio en la Colonia José López Portillo, Alcaldía Iztapalapa. #AlMomento, informo que una persona resultó lesionada y fue canalizada para recibir atención médica; asimismo, cinco personas son valoradas y… pic.twitter.com/KQjpa9aCoq — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) June 29, 2026

A través de sus redes sociales, el director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México informó que los bomberos atendieron una deflagración originada por la acumulación de gas LP.

Explosión por acumulación de gas dejó daños estructurales en la vivienda

De acuerdo con los reportes, la explosión provocó importantes daños materiales y afectaciones estructurales en el inmueble, por lo que las autoridades realizaron una revisión para descartar riesgos adicionales para los habitantes de la zona.

Al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil de la alcaldía Iztapalapa, paramédicos y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes implementaron un operativo para atender la emergencia y resguardar el perímetro.

Se confirma una persona lesionada y cinco más valoradas en el lugar

Los paramédicos brindaron atención prehospitalaria a las personas afectadas, mientras que la persona lesionada fue trasladada para recibir atención médica especializada.

La circulación vehicular fue cerrada sobre la calle 6 para permitir las maniobras de los cuerpos de emergencia y garantizar la seguridad de vecinos y transeúntes. Sin embargo, la llegada de algunas unidades médicas se complicó debido a la gran cantidad de vehículos estacionados en la zona. De acuerdo con el reporte, en la esquina donde ocurrió la explosión se instala habitualmente un tianguis, lo que dificultó el acceso de los equipos de emergencia durante los primeros minutos de atención.

Los bomberos realizaron labores para controlar cualquier riesgo derivado de la fuga de gas y verificar las condiciones estructurales del inmueble afectado. Hasta el momento no se han reportado personas atrapadas ni fue necesaria la evacuación de viviendas aledañas.