Disminuye 53% robo de vehículos en municipios del Mando Unificado Oriente, reportan autoridades

La estrategia del Mando Unificado Oriente del Estado de México registró una disminución de 53 por ciento en el robo de vehículos y de 35 por ciento en los homicidios dolosos, de acuerdo con el balance presentado durante la Mesa de Paz encabezada por la gobernadora Delfina Gómez en el municipio de Nezahualcóyotl.

El coordinador del Mando Unificado, el general Raúl Martínez González, informó que estos resultados corresponden a los primeros 461 días de operación de la estrategia de seguridad implementada en 15 municipios de la zona oriente de la entidad.

La gobernadora señaló, a través de sus redes sociales, que durante la reunión se presentaron los avances obtenidos por este esquema de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, el cual busca fortalecer las acciones de seguridad en la región.

El Mando Unificado opera en los municipios de Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Tecámac, Chalco, Valle de Chalco, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, La Paz, Chicoloapan, Ixtapaluca y Texcoco.

La estrategia contempla patrullajes, filtros de revisión, operativos focalizados y reuniones diarias de coordinación interinstitucional para definir acciones de inteligencia, investigación y prevención del delito.

Al concluir la reunión, la gobernadora afirmó que los tres órdenes de gobierno mantienen la coordinación para fortalecer la seguridad y la tranquilidad de las familias que habitan en la zona oriente del Estado de México.