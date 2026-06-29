Delfina Gómez entrega tanque para captación de agua en Texcoco

Entrega tanque para captación de agua en Texcoco

El gobierno del Estado de México y del municipio de Texcoco, realizaron la entrega de la Cobertura con Geomembrana de la Represa de Captación de Agua Tláloc, en beneficio de 150 productores y vecinos de la comunidad de Santa Martía Nativitas.

Para esta entrega se conto con la participación de la gobernadora estatal, Delfina Gómez Álvarez, quien fue recibida por El Presidente Municipal de Texcoco Nazario Gutiérrez Martínez.

Con la inauguración y la entrega de la geomembrana en el “Tanque Número 2”, ubicado en la comunidad de Santa María Nativitas se podrá almacenar más de 50 millones de litros de agua, volumen equivalente a 20 albercas olímpicas, asegurando el riego y reduciendo los efectos de la sequía para 150 productoras y productores dedicados a la floricultura, una de las actividades con mayor arraigo y tradición en el municipio.

Gutiérrez Martínez manifestó que en el municipio se trabaja firmemente en el rescate de presas, estanques y en el cuidado de los recursos naturales. Destacó que la entrega de este estanque es un claro ejemplo de cómo la coordinación de voluntades se traduce en beneficios directos para las familias que viven del campo texcocano.

La obra tuvo una inversión compartida de 750 mil pesos por parte del Gobierno del Estado de México y 750 mil del Gobierno de Texcoco, sumando un total de 1.5 millones de pesos.

Los asistentes a esta inauguración, recibieron a las autoridades con música de banda, cohetes, la tradicional “Diana”, además de grandes muestras de afecto.

La mandataria Delfina Gómez Álvarez reconoció el valor de las manos texcocanas que hacen florecer la tierra, señalando que el agua es sinónimo de bienestar y desarrollo. Expresó que este apoyo representa un acto de justicia y amor para las campesinas y campesinos, quienes son la base fundamental de nuestra sociedad.

Además se comprometió con los vecinos de Nativitas para rehabilitar el tanque 2, que permitirá duplicar la captación de agua, dando así respuesta a la petición de esta comunidad.

El proyecto integral en el “Tanque Número 2” implicó trabajos de desazolve, ensanchamiento y el revestimiento de una superficie de 18 mil 219 metros cuadrados con geomembrana altamente impermeable para prevenir filtraciones. Adicionalmente, se construyó un cerco perimetral de seguridad de 606 metros lineales.

Esta iniciativa, forma parte de un sistema regional más amplio que proyecta la construcción de 23 ollas de captación en la zona oriente, alcanzando una capacidad total de 204 mil metros cúbicos de almacenamiento para mitigar los periodos de estiaje.

Con estas acciones contundentes, el Gobierno Municipal de Texcoco, refrenda su compromiso de seguir trabajando en estrecha coordinación con las autoridades estatales y federales para que la infraestructura y el desarrollo del campo texcocano sigan floreciendo con fuerza.