¿El clima será factor en el México vs Ecuador? Este es el pronóstico de lluvias para el partido en el Estadio Ciudad de México

¿Lloverá durante el México vs Ecuador? | Protección Civil emite recomendaciones por lluvias durante la justa mundialista.

La lluvia podría convertirse en un protagonista inesperado durante el partido entre México y Ecuador de este martes en el Estadio Ciudad de México. De acuerdo con el pronóstico meteorológico, se prevén chubascos, rachas de viento de hasta 40 km/h y un descenso gradual de la temperatura antes, durante y después del encuentro.

Informe sobre las condiciones meteorológicas para el partido de México contra Ecuador en el Estadio Ciudad de México: chubascos antes y durante el encuentro; lluvias ligeras al terminar.



Mantente informado y toma precauciones.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/DcvbgNmjTQ — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 29, 2026

Se anticipa que las condiciones climáticas puedan influir tanto en la experiencia de los aficionados como en el desarrollo del juego, por lo que las autoridades recomiendan tomar precauciones.

Pronostico antes, durante y después del encuentro entre México y Ecuador

Entre las 17:00 y las 19:00 horas, previo al silbatazo inicial, se espera una temperatura de entre 24 y 23 grados, con posibilidad de chubascos y rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora. Estas condiciones podrían complicar el ingreso de los asistentes al estadio, por lo que se recomienda llegar con anticipación y portar impermeable.

Para el horario del partido, entre las 19:00 y las 21:00 horas, el pronóstico indica temperaturas de entre 23 y 20 grados, con posibilidad de chubascos intermitentes y rachas de viento de hasta 40 km/h.

Después de la justa mundialista, entre las 21:00 y las 23:00 horas, se espera un descenso de la temperatura hasta los 18 grados, además de lluvias ligeras y rachas de viento cercanas a los 35 km/h. Las autoridades recomiendan a los aficionados extremar precauciones al salir del estadio, ya que las calles podrían presentar encharcamientos.

Recomendaciones de Protección Civil para quienes asistan al Estadio Ciudad de México

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para quienes asistirán al encuentro:

Identificar las rutas de evacuación y salidas de emergencia al ingresar.

al ingresar. Establecer un punto de reunión con los acompañantes y portar identificación.

y portar identificación. Llevar impermeable para protegerse de la lluvia.

para protegerse de la lluvia. Evitar correr en pasillos, escaleras o rampas del estadio.

del estadio. No cruzar calles, avenidas o pasos bajo puente con corrientes de agua .

. Cuidar las pertenencias personales para evitar robos o extravíos.

para evitar robos o extravíos. Permanecer atentos a las indicaciones del personal de Protección Civil y del Sistema de Alerta Temprana.

Estas recomendaciones también son aplicables para quienes acudan a los Fan Fest, así como al ángel de la independencia después del encuentro.

¿Podría suspenderse el partido en caso de que empeoren las lluvias?

La FIFA no establece un tiempo específico para suspender un partido por lluvia o tormenta, por lo que la decisión depende de las autoridades locales y de los responsables de la organización en cada sede.

Si las condiciones representan un riesgo para jugadores, aficionados o personal operativo, el encuentro podría ser suspendido temporalmente o, en un escenario extremo, reprogramado.