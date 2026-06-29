Sostiene Síndico de Ecatepec, Rafael García, reunión de trabajo con la dirigencia nacional de Morena

. García Moreno ha mantenido en las últimas semanas una intensa agenda de recorridos.

En medio del proceso de fortalecimiento organizativo que impulsa Morena en todo el país, el síndico municipal de Ecatepec, Rafael García Moreno, sostuvo una reunión de trabajo con la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional, Carolina Rangel Gracida.

El encuentro estuvo centrado en las tareas de organización territorial derivadas de las Asambleas en Defensa de la Soberanía Nacional, estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la participación ciudadana y la estructura del movimiento rumbo a una nueva etapa de la Transformación.

Durante la reunión se intercambiaron puntos de vista sobre la importancia de consolidar liderazgos con trabajo en territorio, cercanía con la población y compromiso con los principios del movimiento, particularmente en municipios estratégicos para Morena como Ecatepec.

García Moreno ha mantenido en las últimas semanas una intensa agenda de recorridos, encuentros comunitarios y actividades de organización en distintas colonias del municipio, en paralelo con las tareas institucionales que desempeña como síndico municipal.

El encuentro forma parte de las reuniones de coordinación que la dirigencia nacional mantiene con distintos actores territoriales para dar seguimiento a la estrategia organizativa del movimiento en el país.

En este contexto, se destacó la relevancia de Ecatepec como uno de los municipios más poblados del Estado de México, donde la consolidación de estructuras territoriales resulta clave para garantizar la cercanía con la ciudadanía y la eficacia de las acciones de la Cuarta Transformación.

Asimismo, se acordó mantener un canal permanente de comunicación entre la dirigencia nacional y los liderazgos locales, con el objetivo de dar continuidad a las tareas de organización y fortalecer la unidad interna del movimiento en los próximos meses.