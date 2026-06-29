Edomex y Segob evalúan avances del Plan Integral para la Zona Oriente

Revisión al Plan Integral para la zona oriente del Edomex

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez se reunió este lunes con integrantes del Gobierno de México, encabezados por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobernación (Segob), con el objetivo de revisar los avances del Plan Integral para el Oriente de la entidad.

Este Plan Integral busca llevar beneficio a más de 10 millones de habitantes de 10 municipios mexiquenses. La gobernadora destacó que la clave para lograr la transformación es el trabajo entre los tres órdenes de gobierno.

“Sumando esfuerzos, experiencia y compromiso desde cada municipio, consolidamos el bienestar y la paz que las familias mexiquenses merecen. ¡Avanzamos con paso firme!”, compartió Delfina Gómez en sus redes sociales, donde compartió fotos y datos sobre la reunión.

En la reunión participaron autoridades de municipios que forman parte de esta zona, para plantear sus necesidades y las estrategias que se llevarán a cabo para darles atención.

Este plan contempla obras de agua, movilidad, vivienda, infraestructura urbana, salud, entre otras, y abarca los municipios de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.

Además de las autoridades municipales que participaron en la asamblea estuvieron presentes Edna Elena Vega Rangel, Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Efraín Morales López, Director General de la Comisión Nacional del Agua, los secretarios de Gobierno, Salud, Movilidad, Finanzas, Agua, Educación, Desarrollo Urbano e Infraestructura y Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de México, así como las y los presidentes municipales de las demarcaciones que integran el Plan Integral para el Oriente.