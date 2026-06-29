Horario del Metro y Metrobús de la CDMX este 30 de junio por el partido México vs Ecuador El Metro extenderá una hora más su horario, mientras que el Metrobús ofrecerá servicio especial por el partido de México vs. Ecuador (Cuartoscuro)

Si planeas asistir al partido de México vs. Ecuador o bien acudir a los festejos en el Ángel de la Independencia, el Metro y el Metrobús han informado que ampliarán su servicio; conoce para qué estaciones aplicará y cuál será el horario.

¿A qué hora cerrará el Metro de la CDMX por el partido de México vs. Ecuador?

El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México informó que para este 30 de junio el servicio se extenderá hasta la 1:30 am del 1 de julio en las Líneas 1, 2 y 3.

A su vez, el Metro CDMX informó que las puertas en las estaciones de las Líneas 1, 2 y 3 se cerrarán a la 1:00 am, mientras que los últimos trenes saldrán a las 00:30 de cada terminal.

La extensión del horario tiene como objetivo apoyar a los usuarios que acudan al Estadio Ciudad de México, o bien quienes se desplacen después del partido de México vs. Ecuador a la avenida Paseo de Reforma.

¿Cuál será el servicio especial del Metrobús para este 30 de junio?

En el caso del Metrobús, este brindará un servicio especial de la estación Cañaverales de Línea 5 a Paseo Acoxpa, de las 13:00 a las 24:00 horas, en apoyo de las personas que acudan al Estadio Ciudad de México.

Cabe señalar que de Paseo Acoxpa al Estadio CDMX solo es un kilómetro de distancia a pie, por lo que es una excelente opción para quienes acudan al enfrentamiento de México vs. Ecuador en 16avos de final.

¿Cómo llegar en transporte público al Estadio Ciudad de México para el partido de la Selección Mexicana?

Asimismo, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México informó cuáles son las opciones de transporte público para llegar al Estadio CDMX para el partido de México vs. Ecuador:

Metro: Deberás tomar la Línea 2 y llegar a la Línea 12 del trolebús, o bien utilizar la Línea 3 para llegar a la Línea 14 del trolebús.

Deberás tomar la Línea 2 y llegar a la Línea 12 del trolebús, o bien utilizar la Línea 3 para llegar a la Línea 14 del trolebús. RTP: Usar algunos de los servicios especiales Ride, Park and Ride o Tasqueña-Huipulco.

Usar algunos de los servicios especiales Ride, Park and Ride o Tasqueña-Huipulco. Tren Ligero: Puedes usar el servicio ordinario o directo de la Línea 1.

Puedes usar el servicio ordinario o directo de la Línea 1. Trolebús: Usar alguno de los servicios especiales Ride y Park and Ride de la Línea 12 y 14.