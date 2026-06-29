Localizan a Tigre de Bengala que se escapó de refugio en Tepetlaoxtoc, Edomex

Después de que el pasado sábado 27, se escapara, en Tepetlaoxtoc, Estado de México un tigre de Bengala que se encontraba en el Centro de Conservación y Protección de la Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con la ayuda de ocho drones equipados con cámaras térmicas, autoridades de los tres órdenes de gobierno lo ubicaron, en una zona de arbustos y nopaleras, a uno 500 metros del refugio animal.
Una de las teorías que explica la manera en la que logró llevar a cabo dicho escape, sugiere que el tigre aprovecho el momento en el que el personal del santuario trabaja en el mantenimiento al inmueble, y se salió.
A partir de que el tigre fue ubicado, ha tenido lugar, de la mano de elementos federales, estatales y municipales, un operativo con el fin de asegurar al felino. Las personas involucradas esperan lograr su objetivo en las próximas horas para a continuación reincorporarlo al Centro de Conservación y Protección de la Vida Silvestre.
La presidenta municipal de Tepetlaoxtoc, Diana Morales, por su parte dio a conocer que el tigre se encuentra en muy buenas condiciones.
En lo que dura la operación, las autoridades igualmente le han pedido a la población que no ser acerque a la zona, que eviten transitar por zonas despobladas y que de ninguna manera intenten capturarlo por si mismos. En caso de que alguien llegue a ver al tigre, es importante que de manera inmediata comunique el punto de su ubicación por medio del número de emergencias 911.