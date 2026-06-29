México vs Ecuador ¿Habrá conciertos tras el partido en el centro de la CDMX?

El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer los detalles para cerrar con broche de oro el partido entre la Selección Mexicana y Ecuador, que se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México este 30 de junio de 2026.

También se informó que se habilitará una nueva sede con una pantalla gigante para disfrutar de los partidos de esta Copa del Mundo.

¿En dónde estará ubicada la nueva pantalla para ver los partidos del Mundial 2026 en CDMX?

Las autoridades capitalinas anunciaron que se cuenta con más de 50 espacios al aire libre para ver los partidos de fútbol en la capital. Por lo que el estacionamiento del Palacio de los Deportes se transformará y recibirá miles de aficionados al balompié.

¿Quiénes son los artistas que se presentarán al terminar el partido de México y Ecuador?

Al concluir la transmisión del partido de la selección, los asistentes podrán disfrutar en distintos puntos de la ciudad de grandes conciertos musicales.

Los aficionados que asistan a la transmisión al Ángel de la Independencia podrán bailar después del partido con la Banda Cuisillos.

Se informó que en el Monumento a la Revolución se espera la presencia de numerosas familias que podrán presenciar una gran variedad musical como Mi Banda el Mexicano y Triciclo Circus Band.

Para terminar la noche los asistentes reunidos en el estacionamiento del Palacio de los Deportes podrán deleitarse y cerrar su noche bailando con los más grandes éxitos de Grupo Cañaveral.

Se espera que las agrupaciones musicales arranquen sus presentaciones en punto de las 21:00 horas, en los distintos puntos de la capital.

¿A qué hora es el partido de México y Ecuador?

Este partido corresponde al cuarto encuentro de la Selección Mexicana y se transmitirá en todo el país a las 19:00 horas a través de los canales de televisión abierta y plataformas digitales de paga, así como en las 18 sedes del Fan Fest distribuidas en diferentes puntos de la CDMX.

Asimismo, es importante destacar que el acceso a cualquier espacio público destinado para la transmisión de los partidos del Mundial es completamente gratuito, así como los eventos al término de cada transmisión.