“Quiero que mi legado sea la obra pública permanente”, afirma Giovani Gutiérrez

Giovani Gutiérrez concluirá su administración en 2027

A Giovani Gutiérrez todavía le queda más de un año al frente de Coyoacán y mientras supervisa obras, presume proyectos urbanos y se desarrolla el Mundial 2026 en la alcaldía que gobierna, la recta final de su administración lo orilla a mirar más allá del último día de Gobierno —en el futuro— a pensar en quién será la persona que de continuidad a su proyecto, el legado dejará y cuál será su siguiente paso.

En entrevista con Crónica, el alcalde reveló que aunque su prioridad es gobernar y concluir las obras que tiene en marcha y otras que se realizarán en 2027 y antes de pensar en la persona que ocupará su lugar, el edil tiene claro cómo le gustaría ser recordado.

“El alcalde que hizo obra pública permanente... Entiendo que también en la cultura y el deporte, pero la obra pública es muy importante”, dijo pensativo.

Asegura que las administraciones son temporales, mientras que las calles, los parques, los deportivos y los espacios públicos permanecen por generaciones, “un buen gobernante comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones... Y también retomo muchísimo lo que dijo Manuel Gómez Morín: Las ideas y los valores del alma son nuestras únicas alas. No hay otras, pero tampoco las hay mejores. Ideas con valores”, enunció al reconocer que el proceso rumbo a 2027 es inevitable.

Giovani Gutiérrez detalló que el ganar en una reelección es sin duda una calificación de las y los habitantes, “del resultado de los trabajos de un buen Gobierno, obras públicas, servicios urbanos permanentes y en todo lo que hacemos: deporte, cultura, todo, todo es importante”.

Por lo que aseguró que la persona que represente su proyecto, tendrá que dar “continuidad imparable observando las áreas de oportunidad y garantizar el trabajo realizado durante su Gobierno”, a su vez, aseguró que es una gran responsabilidad porque se trata de la vida cotidiana de todas y de todos los habitantes de la alcaldía.

“Entonces la persona que desde mi punto de vista participe, porque pueden participar en muchas y muchos, debe ser una persona que oriente a Coyoacán hacia lo que hemos construido: obra pública, servicios urbanos, buen gobierno, trabajo 24-7, incansable, imparable y que conozca bien este gobierno. Una persona que sea comprometida, que ame a Coyoacán porque vive en Coyoacán, y que entienda a las y los vecinos, que tenga diálogo”, comentó.

Aunque evitó revelar nombres, afirmó que próximamente estará dando opinión sobre la persona que vaya a representar su proyecto en la siguiente elección.

En Coyoacán hay opciones de crecimiento

“La persona que me va a suceder debe conocer qué es lo mejor para los coyoacanenses. Y lo mejor para los coyoacanenses es que salgas de tu casa y veas iluminado, esté la banqueta bien, esté la repavimentado, que esté tu escuela bien, tus parques, tu deportivo, tu gimnasio, tu alberca bien. Que tengas opciones y herramientas de crecimiento”, dijo al recordar a las personalidades que han vivido en Coyoacán como Frida Kahlo, Diego Rivera, el Indio Fernández.

“Pero también vamos a tener a nuestra próxima gran muralista, al próximo niño que juegue en el América o en Pumas y luego se vaya al Madrid, o la niña astronauta. Pero por supuesto que lo podemos lograr. Yo sí sueño con eso... Si tú no tienes un gobernante que piense así. Entonces, ¿qué te espera a ti, ciudadano”.

Aunque comentó que en la demarcación hay problemas todos los días, son más las personas que reconocen el trabajo, “por supuesto que me encuentro a personas que de manera natural que hacen su observación, su reclamo. Eso es inevitable y hay que escuchar... Pero de cada 10 personas, si una o dos me hacen una observación o un reclamo, es mucho. La mayoría si ve un cambio, un nuevo rostro en Coyoacán... Sí se percibe cuando entras a nuestra alcaldía y no estamos inundados”, comentó.

Pretende continuar en la política

Giovanni Gutiérrez se dijo orgulloso de ser alcalde de Coyoacán, una demarcación que, afirmó, reúne el arte, la cultura, la historia y el futbol, pasiones que lo han acompañado desde la infancia; después de casi cinco años al frente de la alcaldía, reveló que le gustaría continuar en la política.

Con una gran sonrisa, aseguró que le gustaría continuar en la política, pese a que nunca formó parte de un plan de vida trazado con anticipación ya que la mayor parte de su trayectoria profesional se desarrolló en la iniciativa privada, en su empresa, y afirmó que las oportunidades públicas han llegado, dice, “porque Dios las puso en el camino”.

“Por supuesto, me gustaría continuar en política. A mí me gusta ser muy honesto, sé que se pudiera presentar el escenario para eso, pero eso va a ser consecuencia del resultado de mi trabajo aquí. No sé en qué trinchera, pero voy a seguir trabajando imparablemente para que la gente viva bien”.

Escribe un libro

Mientras su futuro político permanece abierto, ya piensa en otra forma de trascender su paso por la administración pública, el alcalde se encuentra trabajando en un libro, no pretende plasmar memorias o una biografía, sino compartir experiencias de Gobierno —que puedan ser replicadas— basadas en objetivos medibles y trabajo en equipo.

“Cuando representas o lideras un proyecto, tienes que hacer que las cosas sucedan y que no se queden en ideas, verbigracia, haces una reunión de Gobierno y no tienes un tablero de control con objetivos o instrucciones claras, entendibles, y realizables. Entonces llegas a una reunión que es interminable y no se tiene una idea plasmada”.

El alcalde cuenta que incluso incluirá ejercicios prácticos para quienes lean el texto, “en el libro les pongo hasta la línea para que escriban los objetivos, para que aterrice el avión. Eso se comparte para que tengas elementos de poder materializar la idea de un gabinete de gobierno”.

Más que un libro de memorias, será una guía para administrar Gobiernos de buenos resultados, con planeación y seguimiento permanente, porque a su juicio, las ideas solo tienen valor cuando logran convertirse en resultados; bajo esa misma lógica se definirá tanto el futuro de Coyoacán como el suyo.