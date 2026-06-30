Alerta naranja en tres alcaldías por lluvias matutinas de hoy en CDMX: los aguaceros seguirán este martes 29 de junio

Lluvias CDMX Protección Civil emite alerta naranja. (cuartoscuro)

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (SGIRPC) anunció esta mañana que las lluvias fuertes continuarán azotando algunas alcaldías y activó alerta naranja para tres de ellas. Recomiendan tomar medidas cautelares.

¿Qué alcaldías tienen alerta naranja?

Tras una noche de lluvias, la SGIRPC confirmó que la precipitación continuará durante la mañana de hoy 30 de junio.

Activó alerta naranja para las siguientes alcaldías:

Gustavo A. Madero

Venustiano Carranza

Iztacalco

Esto significa que en estas tres alcaldías se presentarán lluvias de 30 y 49 milímetros. Se espera que este sea el caso hasta las 10:00 horas.

Otras alcaldías cuentan con alerta amarilla, con lluvias de 15 a 29 milímetros. Estas incluyen:

Azcapotzalco

Miguel Hidalgo

Cuauhtémoc

Benito Juárez

Iztapalapa

El resto de las alcaldías no cuentan con alerta de lluvias activa. Aun así, es importante estar atento tener listas medidas necesarias en caso de lluvias, puesto que estas han afectado la ciudad de manera consistente en los últimos días.

¿Qué medidas tomar ante alerta naranja por lluvias?

La alerta naranja representa lluvia fuerte que hace peligroso el tránsito por la ciudad. Además de las precauciones recomendadas con lluvias de menor fuerza —como portar paraguas o impermeable y no bloquear drenajes de agua ni verter grasas en ellos— se recomienda tomar en cuenta lo siguiente: