Calles cerradas en CDMX por el México vs Ecuador: estas son las avenidas afectadas por el partido del Mundial

¿Qué calles estarán cerradas por el México vs Ecuador? | SSC activa cierres viales alrededor del Estadio Ciudad de México. (Gabriela Pérez Montiel)

La justa entre México y Ecuador está cada vez más cerca y ya comenzaron los cortes a la circulación para facilitar el ingreso de los aficionados al Estadio Ciudad de México. Las principales afectaciones viales se concentrarán en el sur de la capital, especialmente en los alrededores del estadio, por lo que se recomienda a los asistentes anticipar sus traslados.

Desde las primeras horas del 30 de junio, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) comenzaron a desplegar un operativo para cerrar de manera parcial diversas avenidas estratégicas en los alrededores del Coloso de Santa Úrsula, con el objetivo de controlar el flujo de personas que se esperan en el transcurso del día.

¿Qué calles estarán cerradas por el México vs Ecuador?

Las autoridades invitan a la población a evitar transitar por las siguientes vialidades, ya que se prevén cierres parciales y totales a lo largo del día con motivo del operativo de seguridad implementado por el encuentro:

Calzada de Tlalpan.

Viaducto Tlalpan.

Anillo Periférico Sur.

Calzada Acoxpa.

Avenida del Imán.

Avenida Santa Úrsula.

Estas vías forman parte del perímetro de seguridad conocido como “Última Milla”, donde se restringirá la circulación vehicular y únicamente se permitirá el acceso a personas con boleto para el partido o acreditación oficial.

Las restricciones de movilidad aumentarán de forma gradual conforme se acerque el inicio del encuentro. Desde las 09:00 horas se aplicarán cierres parciales, que se convertirán en cierres totales a partir de las 13:00 horas. A esa misma hora iniciará el servicio de transporte especial hacia el estadio, cuyas puertas abrirán a las 15:00 horas para recibir a los aficionados.

Alternativas viales ante los cierres por el México vs Ecuador

Para reducir las afectaciones por los cierres viales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recomendó utilizar las siguientes rutas alternas, dependiendo del punto de origen de los automovilistas:

Al norte: avenida División del Norte y Taxqueña .

y . Al oriente: Viaducto Tlalpan y avenida Canal de Miramontes .

y . Al sur: Anillo Periférico y avenida San Fernando .

y . Al poniente: avenida Aztecas y avenida Insurgentes Sur.

El operativo de “Última Milla” permanecerá activo hasta el término del encuentro. Una vez concluido el partido, las autoridades iniciarán la reapertura gradual de las vialidades, proceso que se estima tomará entre dos y tres horas, conforme disminuya la afluencia de aficionados.