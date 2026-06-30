Con apoyo de Marina, Azucena Cisneros encabeza el operativo intermunicipal con Tecámac

Operativo intermunicipal Ecatepec-Tecámac

Encabezados por las alcaldesas Azucena Cisneros y Rosi Wong, como parte de un esfuerzo conjunto de seguridad para inhibir delitos de bajo y alto impacto, alrededor de 280 elementos y 73 unidades de los tres niveles de gobierno fueron desplegados en el Operativo Interinstitucional Ecatepec-Tecámac.

Con el fin de inhibir los delitos, y de poder identificar posibles generadores de violencia, se tiene contemplado el despliegue de patrullajes estratégicos preventivos.

Cuando le dio arranque al operativo junto a su homóloga de Tecámac, la alcaldesa Cisneros Coss destacó que se está dando un paso importante para regresar la paz y tranquilidad en ambos municipios.

Asimismo, afirmó que la estrategia que se encuentra en marcha, y que ya ha permitido bajar delitos como lo es la extorsión, el homicidio doloso y el robo de vehículos, ahora se extiende a Tecámac como parte del trabajo conjunto entre autoridades.

Por su parte, durante su participación, la alcaldesa de Tecámac destacó que para cumplir con los retos en seguridad se necesitan respuestas conjuntas y permanentes entre gobiernos. Igualmente agregó que el operativo representa el compromiso que tienen de actuar con responsabilidad para generar mejores condiciones de seguridad.

En la operación también se contó con la presencia del comisario de Ecatepec, Luis Alberto Taylor González, y el de Tecámac, Rufino Jiménez, además de mandos de la policía estatal y representantes de la 37ava zona militar.

El capitán Taylor afirmó que la seguridad no conoce fronteras ya que la delincuencia no se detiene cuando cruza una avenida entre municipios, y es precisamente por esto que dicho con dicho operativo se consolidan estrategias basadas en inteligencia y coordinación.

“Las fuerzas de Ecatepec, Tecámac y Marina nos convertimos en un solo frente, vamos a recorrer las calles, vigilar el transporte y blindar fronteras”, refirió el comisario de Ecatepec.

Por parte de Ecatepec se desplegaron: Fuerza de Tarea Marina, Policía Metropolitana, Grupo de Operaciones Especiales, Sector 14 y 15, Prevención del Delito, Proximidad Social, Tránsito, Caballería y Unidad Canina.

El mega operativo fue dividido en seis células con policía de Tecámac, Ecatepec, estatal y Marina para recorrer vialidades como Texcoco-Lechería, carretera México-Pachuca, Nacional y avenida de Las Torres.

En tanto, el comisario de la Guardia Civil de Tecámac, Rufino Jiménez, señaló que el día de hoy las corporaciones de los tres niveles de gobierno trabajan de forma conjunta para combatir a las células delictivas, priorizando a las zonas limítrofes.