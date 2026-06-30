Coyoacán el único ayuntamiento en el planeta que ha recibido 3 Copas del Mundo

Coyoacán instaló la Casa de la Copa en la que se puede conocer la historia del fútbol

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, aseguró que la demarcación que gobierna vive uno de los momentos más importantes de su historia reciente, a las obras públicas, la rehabilitación de espacios y a la recta final de su gobierno se suma un reto internacional: recibir una Copa del Mundo, un hecho que convierte a la alcaldía en la única del planeta en ser sede de tres ediciones del torneo.

Para el alcalde, el Mundial no representa únicamente un evento deportivo, sino una oportunidad para demostrar la capacidad de organización de la demarcación, así como para fortalecer su vocación cultural y turística.

“Somos el único ayuntamiento en el planeta con tres Copas del Mundo. Pero aparte estamos haciendo historia porque nunca habíamos pasado con nueve puntos la fase de Europa”, celebró en entrevista con Crónica.

Para el alcalde, uno de los principales desafíos ha sido garantizar que la justa deportiva no altere la vida cotidiana de los vecinos de Santa Úrsula, lugar donde se ubica el Estadio Azteca.

Y para ello, Giovani Gutiérrez detalló que su administración fue pionera en diseñar un sistema de códigos QR para controlar el acceso vehicular a la primera milla de seguridad (instalada por la FIFA alrededor de los estadios), una estrategia que permitió censar alrededor de 12 mil viviendas y más de 22 mil vehículos.

“Nos teníamos que enfocar en la movilidad, seguridad y tranquilidad de las y los vecinos… La tranquilidad de que voy a pasar sin ningún problema, o que no va a estar un coche estacionado afuera de mi garaje”.

El código QR sustituyó a un mecanismo (de tarjetones) implementado anteriormente en celebraciones masivas en Coyoacán como Día de Muertos o Fiestas Patrias; indica las placas, el color y modelo del auto que entra a la zona.

Giovani Gutiérrez destacó que, pese a fake news en redes sociales, es imposible que el código se pueda transferir o falsificar debido a que hay personas que verifican la información de los autos que entran y salen de la zona.

“Sabemos exactamente quién entra, cuántos y cuáles vehículos ingresan; el código no se puede falsificar”, afirmó al considerar que el sistema podría mantenerse una vez concluido el Mundial.

“Nosotros lo propusimos para la Copa del Mundo y, si sigue funcionando bien, claro que puede ser una opción para partidos de liga.”

Como parte de esa estrategia, la alcaldía también habilitó la Casa de la Copa del Mundo, un espacio turístico y cultural instalado en el Centro de Coyoacán en el que los visitantes conocen la historia de los mundiales, los balones oficiales utilizados desde México 1970, las playeras de las 48 selecciones participantes; además, pueden recibir orientación turística o asistencia médica.

Explicó que también se instaló un módulo denominado “Sentimientos de Coyoacán”, en el que los visitantes dejan mensajes sobre su experiencia en la demarcación.

“Han venido personas de muchas nacionalidades y de distintos estados. Nos han contado qué sintieron al visitar Coyoacán y eso nos llena de emoción”, comentó al informar que su administración trabajó en crear un mapa turístico que destaca los lugares más icónicos de la alcaldía como los mercados, museos y lugares de interés para los visitantes.

Coordinación, clave para que los ciudadanos vivan bien

A partir de esa experiencia de organización, el alcalde sostuvo que la coordinación con los distintos órdenes de Gobierno es clave para que las personas puedan vivir mejor y tengan mejores servicios urbanos, derechos humanos, cultura y desarrollo social.

“Cuando haces política tiene un sentido de que el resultado te lleve a que las personas puedan vivir mejor. Es tu trabajo como alcalde. El pelear quita tiempo y no da resultados nunca”, afirmó.

El alcalde destacó que el objetivo de su administración es que las y los ciudadanos vivan mejor, por ello es que ha mantenido una excelente relación con los distintos órdenes de Gobierno, la cual, dijo, “no es de dientes para afuera… privilegiamos el diálogo y me parece que ese es un sello a nuestro Gobierno y lo vamos a seguir haciendo”.

Principales retos

Al hablar sobre los retos en Coyoacán, Giovani Gutiérrez aseguró uno de los principales retos de la demarcación es mantener de manera permanente los servicios urbanos, por lo que su administración trabaja con indicadores de medición y una planeación que permite atender tanto acciones inmediatas como labores de mantenimiento continuo.

“Los servicios urbanos se deben trabajar diario”, afirmó al explicar que tareas como la poda de árboles y el desazolve requieren atención permanente, mientras que otras obras, como la reparación de banquetas, deben ejecutarse correctamente desde la primera intervención para reducir futuras afectaciones.

Ejemplificó que, como parte de una estrategia preventiva ante la temporada de lluvias, el programa de desazolve inicia desde octubre, seis meses antes de que comiencen las precipitaciones, con el objetivo de disminuir riesgos de inundaciones, “y se nota que en Coyoacán no nos inundamos”, afirmó.

El edil también destacó que este año su administración alcanzará los dos millones de metros cuadrados repavimentados, una cifra que calificó como histórica para la alcaldía.

Además, detalló que se realiza la intervención integral del Parque Huayamilpas, donde se realizarán trabajos limpieza y recuperación del lago, rehabilitación de las canchas deportivas, instalación de iluminación, mejoramiento del estadio, la alberca, el foro y el cine al aire libre, además de acciones para recuperar la fauna del lugar.

“Queremos dejar el parque en condiciones óptimas”, aseguró al señalar que, una vez concluido el saneamiento del cuerpo de agua y con el respaldo de estudios técnicos, regresarán los patos que anteriormente habitaban el sitio.

Anuncia rehabilitación de la Alameda del Sur

El alcalde adelantó que, una vez concluidos los trabajos en Huayamilpas, el siguiente proyecto será la rehabilitación de la Alameda del Sur para consolidar ambos espacios como parques para las y los habitantes de la demarcación.

Asimismo, indicó que continuarán los trabajos de rescate de parques de bolsillo, rehabilitación de canchas deportivas, mantenimiento de unidades habitacionales; así como el programa Pintando Coyoacán, mediante el cual se mejoran fachadas y andadores en distintos puntos de la alcaldía.

Respecto a las críticas de sus adversarios políticos, Gutiérrez aseguró que su administración está enfocada en dar resultados a la ciudadanía y no en confrontaciones.

“Que Dios los bendiga, nosotros respetamos las críticas. Y es que debe de haber otras voces, pero por supuesto, porque esto es una democracia y yo soy un demócrata. Pero también leí el Quijote de la Mancha. Y nosotros le decimos a nuestro equipo que seguimos cabalgando”, concluyó.