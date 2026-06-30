Ecatepec y Tecámac ponen en marcha operativo conjunto para reforzar la seguridad en zona limítrofe

Con el objetivo de fortalecer la seguridad y prevenir la comisión de delitos en la zona limítrofe entre Ecatepec y Tecámac, autoridades de ambos municipios pusieron en marcha el Operativo Interinstitucional Ecatepec-Tecámac, una estrategia en la que participan los tres órdenes de gobierno.

El banderazo de inicio fue encabezado por la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, y la alcaldesa de Tecámac, Rosi Wong, quienes destacaron la importancia de trabajar de manera coordinada para atender una de las zonas con mayor movilidad entre ambos municipios y brindar mayor tranquilidad a la población.

Durante el arranque del operativo se informó que serán desplegados cerca de 280 elementos de distintas corporaciones de seguridad, apoyados por 73 unidades que realizarán patrullajes permanentes y recorridos preventivos en calles, avenidas y puntos considerados estratégicos.

Las autoridades explicaron que el principal objetivo de esta estrategia es inhibir la incidencia delictiva, fortalecer la presencia policial y ofrecer una respuesta más rápida ante cualquier situación de emergencia que pudiera presentarse en los límites de Ecatepec y Tecámac.

El operativo contempla la participación de corporaciones municipales, estatales y federales, lo que permitirá coordinar esfuerzos para mejorar la vigilancia, realizar recorridos preventivos y atender reportes ciudadanos relacionados con hechos delictivos o situaciones que representen un riesgo para la población.

Durante el evento, las presidentas municipales coincidieron en que la seguridad es una tarea que requiere la colaboración entre gobiernos, por lo que este tipo de acciones buscan fortalecer la comunicación entre las diferentes instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía.

Asimismo, señalaron que la coordinación entre municipios permitirá compartir información y diseñar estrategias conjuntas para enfrentar los problemas de inseguridad que afectan a la región, especialmente en las zonas donde diariamente transitan miles de personas por motivos laborales, escolares y comerciales.

Con el despliegue de los casi 280 elementos, las autoridades reforzarán la vigilancia mediante patrullajes preventivos, presencia policial en puntos de alta afluencia y recorridos constantes para prevenir la comisión de delitos y brindar mayor confianza a los habitantes.

También indicaron que la estrategia busca acercar a los cuerpos de seguridad con la ciudadanía, fomentando la denuncia y la colaboración de los vecinos para identificar situaciones de riesgo y atenderlas de manera oportuna.

El Gobierno de Ecatepec destacó que este operativo forma parte de las acciones permanentes para recuperar la tranquilidad en el municipio y fortalecer la seguridad pública mediante el trabajo conjunto con otras instituciones.

Por su parte, el Gobierno de Tecámac reiteró su disposición para continuar colaborando con los municipios vecinos y con las autoridades estatales y federales, con el propósito de generar mejores condiciones de seguridad para las familias que habitan y transitan diariamente por la región.

Las autoridades señalaron que los patrullajes y recorridos continuarán de manera permanente como parte de esta estrategia, con la finalidad de reducir los índices delictivos y mantener una mayor presencia de elementos de seguridad en las zonas limítrofes.

Con este Operativo Interinstitucional Ecatepec-Tecámac, ambos gobiernos municipales buscan reforzar la coordinación institucional y sumar esfuerzos para proteger a la población, prevenir delitos y avanzar en la construcción de un entorno más seguro para las familias de ambos municipios.