Delfina Gómez y Federación revisan progreso del Plan Integral para el Oriente

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez sostuvo una reunión con integrantes del Gobierno de México para revisar los avances del Plan Integral para el Oriente de la entidad, una estrategia que contempla proyectos de infraestructura y servicios públicos en diez municipios y que, de acuerdo con las autoridades, beneficiará a más de 10 millones de habitantes.

El encuentro fue encabezado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y contó con la participación de funcionarios federales, estatales y presidentes municipales de las demarcaciones incluidas en el programa.

En la reunión se dio seguimiento al desarrollo de las acciones previstas dentro del Plan Integral para el Oriente del Estado de México, impulsado por el Gobierno federal, el cual considera inversiones en materia de agua potable, movilidad, vivienda, infraestructura urbana, salud y otros rubros.

En sus redes sociales, la mandataria estatal señaló que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno es un elemento fundamental para la implementación del proyecto.

“Sumando esfuerzos, experiencia y compromiso desde cada municipio, consolidamos el bienestar y la paz que las familias mexiquenses merecen. ¡Avanzamos con paso firme!”, publicó Gómez Álvarez.

El plan abarca los municipios de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco, considerados parte de la zona oriente de la entidad.