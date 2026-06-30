México vs Ecuador: CDMX habilita nuevas sedes con pantallas gigantes para seguir el partido

Nuevas sedes para ver el partido México vs Ecuador Foto: Generada con IA

Ante la gran expectativa que ha generado el partido entre México vs Ecuador, el Gobierno de la Ciudad de México anunció la ampliación de dos espacios públicos más donde los aficionados podrán seguir el encuentro en pantallas gigantes, con la finalidad de evitar aglomeraciones.

¿Cuáles son las dos nuevas sedes con pantallas gigantes?

A las sedes tradicionales del Zócalo capitalino y Paseo de la Reforma se suman, por primera vez, el estacionamiento del Palacio de los Deportes y la zona de El Caballito, con el objetivo de distribuir a los asistentes y evitar aglomeraciones.

La decisión fue tomada debido a la alta afluencia registrada durante los partidos anteriores de la Selección Mexicana, cuando miles de personas abarrotaron los principales puntos de reunión de la capital. De acuerdo con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, la capacidad del Zócalo y del corredor de Reforma ha resultado insuficiente para atender la creciente convocatoria de los aficionados.

Conciertos posteriores al partido México vs Ecuador

Como parte de esta estrategia, el estacionamiento del Palacio de los Deportes albergará un nuevo “Festival Futbolero”, donde se instalará una pantalla gigante y un escenario para la transmisión del encuentro. Una vez concluido el partido, los asistentes podrán disfrutar de un concierto del Grupo Cañaveral, con el propósito de convertir la jornada deportiva en una experiencia cultural y de entretenimiento.

Otra de las nuevas sedes será El Caballito, sobre Paseo de la Reforma, donde también se colocará una pantalla gigante y un escenario. Al finalizar el encuentro, la agrupación Los Cuisillos ofrecerá una presentación musical para quienes permanezcan en el lugar.

Por su parte, el Monumento a la Revolución tendrá una programación enfocada principalmente en las familias. Además de la transmisión del partido, el espacio contará con espectáculos infantiles y presentaciones musicales a cargo de Triciclo Circus Band y Mi Banda el Mexicano, buscando ofrecer una alternativa recreativa para personas de todas las edades.

Gobierno de la CDMX hace llamado a la población

Las autoridades capitalinas informaron que, además de estas nuevas sedes, continuará operando el corredor de pantallas instalado desde el Zócalo hasta la Fuente de la Diana Cazadora, así como los Festivales Futboleros distribuidos en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

No obstante, el Gobierno de la Ciudad de México hizo un llamado a la ciudadanía para elegir la sede más cercana a su domicilio y contribuir a distribuir la concentración de personas, reduciendo riesgos y facilitando la movilidad durante la celebración del partido entre México y Ecuador la noche de este martes.