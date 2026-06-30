¿Me pueden multar por beber alcohol en el Fan Fest del México vs Ecuador? Estas son las sanciones por no respetar la Ley Seca este 30 de junio

Ley Seca 30 de junio Se realizarán recorridos de supervisión en coordinación con la SSC para inhibir el consumo de alcohol en la vía pública.

¡Es hoy, es hoy! Este martes 30 de junio, la selección Tricolor peleará su pase a octavos de final del Mundial 2026 contra Ecuador en el Estadio Ciudad de México, popularmente conocido como Estadio Azteca, y dado que el gobierno capitalino ha anticipado la colosal fiesta que el primer encuentro de eliminación directa de México en el torneo causará en la capital, decretó Ley Seca en diversas colonias de la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con el secretario de gobierno, César Cravioto, se realizarán recorridos de supervisión en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para inhibir el consumo de alcohol en vía pública, incluyendo los espacios reservados para las mega pantallas instaladas en puntos claves del Centro Histórico para el partido México vs Ecuador de esta tarde.

Ley Seca en el partido México vs Ecuador: ¿cuánto tiempo de prohibirá la venta de alcohol este 30 de junio?

Con motivo del partido mundialista entre la Selección Mexicana y Ecuador en los dieciseisavos de final del torneo FIFA presente, el Gobierno de la Ciudad de México anunció que se aplicará Ley Seca este martes 30 de junio en diversas colonias de la alcaldía Cuauhtémoc; entre las principales zonas afectadas por la norma, se encuentran:

Centro Histórico.

Centro.

Tabacalera.

Juárez.

San Rafael.

Cuauhtémoc.

⚠️ AVISO ⚠️#LeySeca l En el marco del partido de futbol entre #México 🇲🇽 y #Ecuador🇪🇨 se implementará la restricción temporal en la venta de bebidas alcohólicas en varias colonias del #CentroHistórico de la Ciudad de México. 🚫🍺🍷🍹#SeguridadMundial #Mundial2026 pic.twitter.com/gtpA7iDVZX — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 30, 2026

La prohibición de alcohol es las colonias mencionadas, según detallaron las autoridades capitalinas mediante redes sociales, aplicará desde las 15:00 horas del martes hasta las 07:00 horas del miércoles, tiempo en en el que también se realizarán recorridos por la zona en coordinación con la SSC para inhibir el consumo de alcohol entre los y las presentes.

Esta restricción al consumo y venta de bebidas alcohólicas en la vía pública durante el encuentro México vs Ecuador forma parte de los operativos implementados por el gobierno capitalino para evitar altercados durante la celebración del torneo futbolístico, priorizando el orden público.

La falta a la Ley Seca de este martes 30 de junio —venta y/o consumo de alcohol en calles, banquetas y espacios públicos— podría conllevar a sanciones que superan los 3,000 pesos, trabajo comunitario e incluso arrestos.

Multas por beber alcohol en el Fan Fest del Centro Histórico durante México vs Ecuador

Aunque algunos municipios han anunciado tolerancia limitada durante el partido que se llevará a cabo la tarde-noche de este martes 30 de junio, algunas colonias de la alcaldía Cuauhtémoc decretaron Ley Seca para evitar posibles altercados y desorden en la celebración del México vs Ecuador.

Según la información detallada por autoridades capitalinas, las personas que sean sorprendidas ingiriendo bebidas alcohólicas en la calle durante la duración de esta Ley Seca, recibirán multas de hasta 4 mil 692 pesos o arrestos con horas de trabajo comunitario; dichas detenciones podrían ser de hasta 36 horas.

Por su parte, los establecimientos comerciales que no establezcan la suspensión de venta de alcohol decretada por el gobierno de la CDMX para este martes 30 de junio, enfrentarán —según lo determina la Ley de Establecimientos Mercantiles— fuertes sanciones económicas que van desde los 41 mil hasta los 293 mil pesos.