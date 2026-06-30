Revisa tu vuelo, AICM reporta retrasos debido a las lluvias de este 30 de junio

Retrasos en el AICM por lluvias | Recomiendan revisar el estatus de los vuelos. (Rogelio Morales Ponce)

Las constantes lluvias registradas la mañana de este martes 30 de junio provocaron afectaciones en las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), por lo que las autoridades recomendaron a los pasajeros revisar el estatus de sus vuelos antes de dirigirse a la terminal aérea.

#AICMinforma



Debido a la persistente lluvia en el perimetro del aeropuerto y a fin de minimizar riesgos a la seguridad, se llevan a cabo las operaciones solo en la pista 05 izquierda 23 derecha, estimando reanudar aterrizajes y despegues en ambas pistas en aproximadamente una… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) June 30, 2026

A través de sus redes sociales, el AICM informó que, debido a la persistente lluvia en el perímetro del aeropuerto y con el objetivo de garantizar la seguridad de las operaciones, los aterrizajes y despegues se realizan únicamente por la pista 05 Izquierda/23 Derecha.

De acuerdo con la información, esta medida es temporal y estimó que las operaciones normales en ambas pistas podrían reanudarse aproximadamente una hora después, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.

Ante esta situación, el aeropuerto pidió a los usuarios consultar directamente con su aerolínea para conocer posibles retrasos o modificaciones en los itinerarios de salida y llegada.

Lluvias continúan en la Ciudad de México

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que durante la mañana persistieron lluvias ligeras y algunos chubascos en diversas alcaldías, entre ellas Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo.

Se observan #lluvias de intensidad débil y algunos chubascos en @AlcaldiaAO, @BJAlcaldia, @AlcCuauhtemocMx, @TuAlcaldiaGAM y @AlcaldiaMHmx.



Se prevé que estas precipitaciones disminuyan gradualmente durante el transcurso de la mañana.



Mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/LZTNWf9Pav — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 30, 2026

De acuerdo con el reporte emitido a las 10:25 horas, las precipitaciones comenzaron a disminuir gradualmente; sin embargo, persisten lluvias dispersas de intensidad débil en gran parte de la capital.

La dependencia advirtió que, aunque las lluvias tenderán a disminuir durante la mañana, se prevé que vuelvan a intensificarse durante la tarde, por lo que pidió a la población mantenerse atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana.

Recomendaciones para quienes vuelan hoy en el AICM

Consultar el estatus de tu vuelo directamente con tu aerolínea antes de salir de casa.

Considerar tiempo adicional para llegar al aeropuerto debido a las lluvias y posibles complicaciones viales.

y posibles complicaciones viales. Mantenerte atento a los comunicados oficiales del AICM sobre la reanudación de las operaciones en ambas pistas.

Hasta el momento, el aeropuerto no ha informado sobre cancelaciones generalizadas, aunque la operación restringida podría generar retrasos en algunos vuelos durante la mañana.