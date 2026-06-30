¿Habrá marchas y manifestaciones en CDMX previo al México vs Ecuador?

Manifestaciones martes 30 de junio Estudiantes del Instituto Politecnico Nacional (IPN) tomaron las instalaciones del Canal 11 previo a una reunión con Mario Delgado, secretario de Educación donde también decenas de estudiantes se dieron cita en las inmediaciones para apoyar el pasado 27 de mayo de 2026. (Andrea Murcia Monsivais)

La vida en la Ciudad de México se ha convertido en una garantía de marchas y manifestaciones, especialmente en semanas recientes donde las movilizaciones han buscado visibilidad los días de partidos del Mundial en la cancha del Estadio Azteca. Grupos como la CNTE, madres buscadoras, estudiantes de Ayotzinapa y transportistas han sido protagonistas los días de juego. Sin embargo, una situación muy diferente podría aguardarle a la ciudadanía este martes 30 de junio, que se disputa el México vs Ecuador.

¿Habrá marchas y manifestaciones en CDMX este martes 30 de junio?

Sí, para el día de hoy estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional (IPN), junto con otras comunidades politécnicas, realizarán este martes una marcha en la Ciudad de México para visibilizar la situación de las instalaciones académicas y exigir el cumplimiento de su pliego petitorio.

De acuerdo con la agenda oficial de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, la concentración iniciará a partir de las 14:00 horas en las instalaciones de Canal Once, ubicadas en Manuel Carpio 475, colonia Plutarco Elías Calles, alcaldía Miguel Hidalgo. De ahí, los manifestantes se dirigirán hacia la Glorieta del Ahuehuete, en Paseo de la Reforma a la altura de la calle Niza, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Se prevé que la marcha pueda sumar el apoyo de otras organizaciones y colectivos estudiantiles del IPN, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones y evitar la zona. Las afectaciones viales se concentrarán principalmente en las avenidas y calles aledañas al trayecto en las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, incluyendo tramos de Paseo de la Reforma. Autoridades de movilidad sugieren utilizar vías alternas para minimizar contratiempos.

Por su parte, también se esperan manifestaciones del colectivo Luciérnagas Buscadas, quienes ya han estado presentes previo a otros partidos de la Selección Mexicana. Diferentes grupos de personas buscadoras estarán en apoyo para pegar fichas de personas no localizadas bajo el lema ¿“Y si sí nos regresan a lxs desaparecidxs”

La movilización comenzará desde las 12:00 horas en la Calzada de Tlalpan y Ermita Iztapalapa en la Colonia Portales Sur.