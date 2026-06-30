Lluvias dejan más de 16.4 millones de m³ de agua; atienden encharcamientos en siete alcaldías

Lluvias en CDMX (Rogelio Morales Ponce)





La lluvia registrada durante las últimas 24 horas en la Ciudad de México dejó una precipitación acumulada superior a los 16.4 millones de metros cúbicos de agua, lo que obligó al despliegue de brigadas de emergencia para atender encharcamientos en distintos puntos de la capital, informó la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

Según el reporte del Operativo Tlaloque, con corte a las 7:00 horas de este martes, la dependencia movilizó 115 elementos, entre personal operativo, ingenieros, técnicos y cuadrillas especializadas en drenaje, además de 41 unidades de maquinaria, entre ellas vehículos de bombeo de emergencia, equipos hidroneumáticos, Hércules, camionetas y pipas de agua tratada, para responder a las afectaciones provocadas por las lluvias.

Las brigadas atendieron el total de los encharcamientos reportados en las alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Azcapotzalco y Xochimilco.

Las intervenciones han incluido entre varias, la realizada en la colonia Cuautepec de Madero, en Gustavo A. Madero, donde un vehículo tipo Unimog equipado con sistema de bombeo fue utilizado para mejorar el funcionamiento de la red de drenaje en el cruce de Venustiano Carranza y Lázaro Cárdenas.

Asimismo, personal especializado trabajó en el cruce de Guelatao y Filomeno Mata, en la alcaldía Iztapalapa, donde se emplearon equipos hidroneumáticos para reducir los niveles del agua acumulada y restablecer las condiciones de circulación vehicular.

Al cierre del reporte los niveles de presas, ríos y cauces permanecían estables, sin representar riesgo adicional para la población.

El monitoreo de la red pluviométrica indicó que la mayor precipitación se registró en la estación Reclusorio Sur, en Xochimilco, con 33.5 milímetros acumulados en 24 horas. Le siguieron San Salvador Cuautenco, en Milpa Alta, con 26.75 milímetros; Tarango, en Álvaro Obregón, con 24.75 milímetros, e IP San Antonio Periférico, también en Álvaro Obregón, con 23.75 milímetros.

Además de esas estaciones, otras zonas registraron precipitaciones superiores a los 20 milímetros, entre ellas Caseta Forestal Parres, en Tlalpan; Manantial Tulmiac, en Milpa Alta; Villa Coapa, en Tlalpan, así como estaciones ubicadas en municipios mexiquenses como Naucalpan e Ixtapaluca.

En total, una estación superó los 30 milímetros de lluvia y otras ocho rebasaron los 20 milímetros durante la jornada.

El reporte también expone que junio ha sido un mes particularmente lluvioso en la capital. Entre el 1 y el 30 de junio se acumularon 230.75 milímetros de precipitación, cifra que rebasa ampliamente el promedio histórico para ese mes, establecido en 126.12 milímetros.

En el balance anual, la diferencia también es significativa. Del 1 de enero al 29 de junio de 2026 la Ciudad de México acumuló 443.03 milímetros de lluvia, prácticamente el doble del promedio histórico para ese periodo, que es de 224.68 milímetros.