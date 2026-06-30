Metrópoli

Revisa la aplicación de prohibiciones de circulación para la capital del país en día de partido mundialista

Hoy No Circula martes 30 de junio: Restricciones vehiculares CDMX y EDOMEX

Por Crónica Digital
Hoy No Circula | martes 30 de junio (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Día de quincena, de partido en la cancha del Estadio Azteca y con un amanecer lluvioso para hoy en la Ciudad de México. Algunas vialidades se encuentran afectadas por encharcamientos, por lo que se recomienda tomar precauciones al conducir. Primarias y secundarias estarán descansando para ayudar al tránsito, sin embargo, algunas vialidades y calles estarán cerradas debido al fan fest y a la seguridad cercanas al estadio. Mientras tanto, las prohibiciones de circulación estarán aplicando este martes 30 de junio para autos y motocicletas con engomado color rosa (placas terminadas en 7 y 8) que tengan holograma de verificación 1 o 2.

Vehículos Exentos del Hoy no circula, martes 30 de junio:

  • Hologramas 00 y 0: Vehículos con estos hologramas pueden circular sin restricciones.
  • Vehículos eléctricos e híbridos: Están exentos del programa.
  • Motocicletas, taxis, transporte público y de carga: No están sujetos a las limitaciones del Hoy No Circula.
  • Vehículos de personas trabajadoras de la salud: Siempre que cuenten con el tarjetón autorizado.

Al no haber contingencia ambiental, estas son las medidas regulares y habituales para los días martes en la Ciudad de México y Estado de México.

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucan
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco Solidaridad
  • Toluca

¿En qué horarios aplica el Hoy no circula?

Recuerda que estas restricciones vehiculares aplican en el horario de 5:00 y hasta las 22:00 horas, por lo que únicamente podrás circular fuera de este lapso si tienes un vehículo al que le toque descansar el día de hoy.

Multas y sanciones por no respetar el Hoy No Circula

Las patrullas con oficiales de tránsito en la Ciudad de México podrían detenerte, llevar tu auto a un deposito vehicular e imponerte una multa que va desde los 2,074.80 y hasta 3,112.20 pesos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito.

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