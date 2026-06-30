Isaac Montoya inaugura cancha “El Zapatito” en colonia Lomas de Chamalpa, Naucalpan

Isaac Montoya inaugura cancha “El Zapatito”

El gobierno municipal de Naucalpan inauguró la cancha “El Zapatito” luego de realizar trabajos de mejora a la infraestructura para que todas las personas de la colonia Lomas de Chamalpa puedan disfrutar de un momento agradable para entrenar o realizar actividades recreativas. Al respecto el presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya, destacó que se trata de un trabajo más en un proyecto que busca renovar los espacios públicos para dignificar las actividades de todas las y los pobladores. “Regresar al Zapatito y verlo completamente transformado es la prueba de que cuando el gobierno trabaja de la mano con su gente, los cambios sí llegan. Transformamos este espacio para que nuestras niñas, niños y jóvenes tengan un lugar digno para hacer deporte, convivir y construir comunidad” destacó el presidente municipal..Señaló que este esfuerzo forma parte de una iniciativa inspirada en la visión de la Presidenta de México, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para que el legado del Mundial se traduzca en bienestar para el pueblo. “En Naucalpan fuimos el primer municipio del país en sumarnos a esta estrategia, impulsando espacios públicos que fortalecen el tejido social” destacó. En la cancha “El Zapatito”, en Lomas de Chamapa, se realizaron distintos trabajos que forman parte de esta iniciativa, Huellas Del Mundial Social, entre los que destacan:Colocación de 375 m² de pasto sintético para que se puedan llevar a cabo actividades deportivas de una forma más práctica y segura, Instalación y sustitución de 20 luminarias, 2 postes y 1 reflector, con el objetivo de brindar mayor seguridad a todos los usuarios, Instalación de gradas, bancas para jugadores y malla ciclónica, para comodidad de quienes juegan o asisten a los partidos, aplicación de 50 toneladas de mezcla asfáltica, poda de árboles y reparación de la reja perimetral y rejilla de registro, rehabilitación de columpios, pintura de muros, gradas, guarniciones, balizamiento, cruces peatonales y topes.“Estos espacios son de las familias naucalpenses. Cuidarlos significa seguir construyendo comunidad, fortaleciendo la seguridad y brindando más oportunidades para nuestras nuevas generaciones” escribió a través de sus redes sociales el mandatario municipal.