No prospera solicitud de revocación de mandato en Xochimilco por falta de apoyos ciudadanos (Carolina Jiménez Mariscal)

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) determinó que la solicitud de revocación de mandato de la persona titular de la Alcaldía Xochimilco no cumplió con el porcentaje mínimo de apoyo ciudadano establecido por la ley, por lo que el procedimiento no podrá continuar.

El órgano electoral aprobó el dictamen sobre la verificación de los apoyos ciudadanos que acompañaron la solicitud presentada por el Comité Promotor denominado “Un mal Gobierno se revoca, Circe se va”, en el que concluyó que no se acreditó el requisito constitucional y legal para activar este mecanismo de participación ciudadana.

El documento aprobado indica que, tras el proceso de revisión y validación se confirmaron 33 mil 988 apoyos ciudadanos válidos, equivalentes al 9.191 por ciento de la Lista Nominal de Electores de la alcaldía Xochimilco.

La Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley de Participación Ciudadana establecen que una solicitud de revocación de mandato debe contar con el respaldo de al menos el 10 por ciento de las personas inscritas en la Lista Nominal del ámbito territorial correspondiente. Con base en el corte de la Lista Nominal al 31 de marzo de 2026, en este caso se requerían 36 mil 989 apoyos válidos, cifra que no fue alcanzada.

El IECM informó que el procedimiento de verificación incluyó la revisión de los apoyos presentados tanto en formatos impresos como mediante la aplicación móvil “Apoyo Ciudadano-INE”.

Además, realizó la compulsa de la información, la verificación registral de los datos y el desahogo de la garantía de audiencia concedida al Comité Promotor para revisar registros susceptibles de ser corregidos conforme a la normatividad vigente.

Como parte del proceso también fueron atendidas las solicitudes de personas que manifestaron no haber otorgado su respaldo al mecanismo, pese a que sus datos aparecían en los formatos entregados por el Comité Promotor.

Asimismo, los registros corregidos durante la etapa de garantía de audiencia fueron enviados nuevamente al Instituto Nacional Electoral (INE) para una segunda validación.

Adicionalmente, el Consejo General del IECM acordó dar vista a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) del INE y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Lo anterior, para que ambas instancias, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, conozcan de los registros correspondientes a personas fallecidas, menores de edad y personas con suspensión de sus derechos políticos que fueron detectados durante la revisión de los apoyos ciudadanos, y determinen las acciones legales que, en su caso, procedan.