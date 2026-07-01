Aficionados se reunieron y celebraron de forma segura el triunfo de la selección en “La Oda al Obrero”, Naucalpan

“La Oda al Obrero”, Naucalpan

Como parte de los festejos tras la victoria de la selección mexicana ante Ecuador, cientos de pobladores se reunieron a los alrededores de “La Oda al Obrero” un monumento que refleja el trabajo de miles de mujeres y hombres que habitan el municipio de Naucalpan.

Lo que resalta en esta noche de festejos, es que el punto de reunión se trata de un espacio que fue rescatado y que ahora pudo usarse como una zona donde las familias pudieron celebrar y disfrutar de una forma segura.

Al respecto, Isaac Montoya, presidente municipal de Naucalpan escribió en redes, “Una de las mayores satisfacciones de recuperar nuestros espacios públicos es ver cómo vuelven a llenarse de vida”.

Esta zona se convirtió en un punto lleno de alegría donde los aficionados compartieron de una forma tranquila y sin afectaciones su emoción por el triunfo de la selección.

“Nuestro querido Mono de Fierro, no es solo un monumento. Es un símbolo del esfuerzo, la dignidad y el trabajo de miles de mujeres y hombres que han construido Naucalpan con sus manos. Es parte de nuestra historia, de nuestra identidad y del orgullo de nuestro municipio” señalo el mandatario refiriéndose a la importancia de esta obra para el municipio.

Además se unió a la celebración y anuncio que espera a más personas durante el próximo partido para seguir celebrando y motivando a nuestro equipo titular.

“Como la fiesta continúa, este domingo nos vemos en el Mono de Fierro con mariachi para seguir alentando a nuestra Selección Nacional y disfrutar en comunidad de este gran momento”

Cerro su mensaje señalando la importancia de recuperar espacios para que puedan ser aprovechados por la comunidad. “Porque cuando recuperamos nuestros espacios, recuperamos también la alegría de encontrarnos, convivir y sentirnos orgullosos de nuestras raíces” expresó.